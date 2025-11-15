По словам представителя ОСУВ "Хортица", те российские войска, которые оказались в городе, не могут выйти из него.

В Купянске, что на Харьковщине, россияне сейчас находятся в худшем положении, чем украинские военные. Об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире "КИЕВ24".

"Те их анонсы, которые изначально выдавались даже самим Владимиром Путиным, что они там как будто кого-то окружили или прорвались, это было 10 дней назад или уже две недели, когда они пытались прорваться в южную часть города, когда определенное количество групп ворвалось и начало активные действия, но те активные действия тогда были прекращены", - подчеркнул военный.

Поэтому, по его словам, те российские войска, которые оказались в городе, не могут выйти, а также в нем оккупантам трудно получить какое-то снабжение.

"Мы же тоже видим, когда им что-то сбрасывают. И когда они за чем-то этим подходят, то тоже могут быть нами поражены", - добавил спикер.

В то же время военнослужащий 77-й бригады Вооруженных сил Украины Виктор Петрович рассказал об опасности на Купянском направлении. По его словам, сейчас ситуация "стабильно сложная".

"Самая большая опасность в том, что у врага значительно больше личного состава. Поэтому он может, скажем так, давить постоянно и не останавливаться", - предупредил военный.

Также ранее Трегубов рассказывал, что пытаются сделать россияне в Купянске. Он отметил, что захватчики не меняют наступательную тактику в районе Купянска, в городе продолжаются городские бои.

"Они пытаются давить тем, что есть. Они пытаются использовать те же общие принципы, а это - большое количество БПЛА, с помощью которых они пытаются прерывать логистику, и это - просачивание малых групп, но постоянное просачивание, и этих малых групп большое количество", - добавил Трегубов.

