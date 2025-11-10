По словам военнослужащего, сложность их отрезка фронта заключается, в частности в том, что они прижаты к реке Оскол.

На Купянском направлении враг может постоянно давить и не останавливаться. Об этом в эфире "Киев 25" сказал Виктор Петрович, военнослужащий 77-й бригады Вооруженных сил Украины.

Отвечая на вопрос о ситуации в их зоне ответственности на Купянском направлении, он отметил, что сейчас ситуация "стабильно сложная".

"Самая большая опасность в том, что у врага значительно больше личного состава. Поэтому он может, скажем так, давить постоянно и не останавливаться", - подчеркнул Петрович.

Он также пояснил, что сложность их отрезка фронта заключается в том, что они прижаты к реке Оскол, находятся южнее Купянска, ближе к Боровой и "выступление не очень большое".

Как сообщал УНИАН, ранее военнослужащий Станислав Бунятов с позывным "Осман" отметил, что российские захватчики усиливают давление на позиции украинских войск в Харьковской области.

По его словам, на левобережье реки Оскол есть значительные проблемы с логистикой, начиная от Купянского до Лиманского направления.

