В Купянске продолжаются городские бои и прогнозировать ситуацию невозможно.

В Купянске и вокруг него продолжаются ожесточенные бои, наступательная операция оккупантов в самом разгаре.

Об этом начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщил в эфире на канале Суспільне. Военный отметил, что захватчики не меняют наступательную тактику в районе Купянска. В городе продолжаются городские бои.

"Они пытаются давить тем, что есть. Они пытаются использовать те же общие принципы, а это - большое количество БПЛА, с помощью которых они пытаются прерывать логистику, и это - просачивание малых групп, но постоянное просачивание, и этих малых групп большое количество", - отметил Трегубов.

Он добавил, что вряд ли россияне что-то изменят, потому что операция находится "в самом разгаре". В то же время, по его словам, ситуация является шаткой.

"Обе стороны пытаются быть не только сильными, но и изобретательными. Обе стороны пытаются активно маневрировать, отрезать логистические пути друг друга, и здесь идет уже фехтование на малых пехотных группах, происходит достаточно тонкая работа дронщиков с обеих сторон, и именно поэтому там ситуация неоднозначная с обеих сторон", - отметил Трегубов.

При этом, оккупанты очень активно пытаются завершить охват, прорваться ближе к центру южной части города.

Трегубов обратил внимание, что российское командование распространяет заявление о якобы взятии города, но это не соответствует действительности.

"Что будет дальше? Пока трудно сказать. Очень большие усилия тратят наши ребята в обороне, очень большую изобретательность проявляют именно для того, чтобы не дать россиянам продвигаться", - добавил Трегубов.

Также он рассказал о давлении россиян, которые прилагаются с юга и востока города, и в частности, оккупанты пытаются продавить в направлении Купянска-Узлового и вытеснить украинские войска с восточного берега реки Оскол. В частности, захватчики пытаются отрезать всю логистику от Купянска.

Ситуация в Волчанске

Оремо Трегубов отметил, что в Волчанске полностью разрушены позиции, бои происходят на руинах:

"Это не город, это полигон сейчас".

В эфире "Киев24" он добавил, что ситуация в Волчанске печальная - города уже нет: он находится в состоянии, как были Авдеевка или Волноваха.

"Дело довольно грустное, потому что там нет уже города. То есть речь идет о городе, который сейчас находится в состоянии, как Авдеевка или Волноваха. Это пограничный город, который держался годами успешно. Но сейчас там просто позицию негде поставить. Держатся украинские позиции в южных частях города, там, где еще осталось хоть" поведал Трегубов.

По его словам, нужно сейчас думать, как вообще содержать эти руины и сдерживать россиян дальше.

Ситуация на Купянском направлении

Как сообщал УНИАН, по словам военного 77-й бригады ВСУ Виктора Петровича, в боях за Купянск у россиян значительно преобладает численность личного состава. Враг может постоянно давить без остановок.

В октябре аналитики из мониторингового проекта DeepState отмечали, что судьба Купянска должна решиться в ближайшие недели. Силам обороны срочно надо найти резервы для усиления позиций, чтобы не дать врагу накопить критическую массу пехоты.

