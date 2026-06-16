В Киево-Печерской лавре сообщили, сколько времени потребуется на восстановление после удара со стороны РФ

Во время ремонта часть объектов Лавры будет открыта для посетителей.

По оценкам специалистов, при благоприятном развитии событий на восстановление Киево-Печерской лавры потребуется до двух лет. Об этом рассказал генеральный директор Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко во время брифинга, передает корреспондент УНИАН.

"Сейчас мы с коллегами изучаем возможность возобновления посещения объектов Киево-Печерской лавры. Будем определять, какие маршруты будут доступны для людей. И, я надеюсь, ближе к пятнице мы предоставим полную информацию о том, как это будет работать. А Киево-Печерская лавра должна работать и жить дальше после начала восстановительных работ", – сказал Остапенко.

Он добавил, что в ближайшее время Государственная служба по чрезвычайным ситуациям должна установить защитное укрытие над Успенским собором. После этого, по словам Остапенко, станут известны окончательные сроки восстановления объекта.

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Что этому предшествовало

Напомним, ранее Остапенко сообщал, что в результате российского удара существует риск обрушения Успенского собора. Он также отмечал, что в результате атаки повреждены как минимум 5 объектов национального значения и несколько объектов местного значения.

По мнению аналитиков из Института изучения войны, целью удара РФ по территории Лавры был психологический эффект. Отмечается, что такие обстрелы призваны продемонстрировать силу РФ и посеять страх среди граждан Украины. Также таким образом Путин пытается скрыть собственную слабость, в частности в защите своей территории.

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