У Путина было две цели: в ISW объяснили, почему оккупанты нанесли удар по Лавре

Российская пропаганда пытается оправдать вражеский удар.

Массированная атака РФ по Украине в ночь на 15 июня, в результате которой был поврежден Успенский собор Киево-Печерской лавры, имела не только военный, но и психологический эффект. Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков, президент России Владимир Путин использует масштабные комбинированные атаки для давления на гражданское население. Эксперты считают, что такие обстрелы имеют целью продемонстрировать силу РФ и посеять страх среди граждан Украины.

"Путин применяет масштабные пакеты ударов против Киева, пытаясь сломить волю Украины к борьбе, а также скрыть свою слабость, в частности неспособность защитить российскую территорию, включая столицу России, от глубоких ударов Украины", - отметили в ISW.

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Кроме того, российская пропаганда пытается оправдать вражеский удар, обвиняя во всем Украину. Министерство обороны России сообщило, что якобы "подтвержденные сообщения" говорят о том, что украинская ракета-перехватчик Patriot поразила Киево-Печерскую лавру.

Однако в Украине опровергли такие обвинения. Пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что обломки зенитной ракеты на земле действительно могли появиться из-за боевой работы ПВО, которая, скорее всего, перехватила вражескую сверхзвуковую ракету "Циркон".

В свою очередь Центр противодействия дезинформации СНБО подтвердил, что РФ начала скоординированную атаку в информационном пространстве. Противник пытается навязать миру два противоположных нарратива - либо армия Украины сама разрушает свои исторические объекты, либо эти памятники являются законными военными целями для оккупантов.

Также другие российские чиновники заявляли, что Украина инсценировала удар по Киево-Печерской лавре, поэтому Киев обвиняет Москву в атаке только для того, чтобы спровоцировать ответ.

Удар по Лавре - последние новости

Ранее СБУ показала обломки "Герани", которой россияне нанесли удар по Киево-Печерской лавре. Как выяснило расследование, враг атаковал монастырский комплекс в 01:50 в понедельник, 15 июня, во время массированного обстрела столицы Украины.

"При осмотре обломков вражеского беспилотника установлено, что отдельные его комплектующие изготовлены на территории РФ в особой экономической зоне Алабуга. Об этом свидетельствуют соответствующие маркировки, обнаруженные на фрагментах российского дрона", - отметили в СБУ.

В то же время президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на обстрел Киево-Печерской лавры.

"Этот удар только укрепляет нашу решимость сделать все возможное, вместе с нашими союзниками и партнерами, для достижения прекращения огня, от которого Россия продолжает упорно отказываться, а затем и мира. Мы будем стремиться к этому на саммите "Группы семи" в Эвиан-ле-Бен", - подчеркнул он.

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