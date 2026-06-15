Попал Patriot: в России сделали лживое заявление об ударе по Киево-Печерской лавре

Киево-Печерская лавра - это объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Минобороны России прокомментировало удары по гражданским объектам в Киеве минувшей ночью: по версии ведомства, эти якобы объекты использовались в военных целях.

Так, на территории киносудии имени Довженко в Киеве, по утверждению российских военных, якобы находился цех по производству и подготовке к применению беспилотников большой и средней дальности.

Инновационный терминал "Новой почты", по версии Минобороны России, якобы осуществлял доставку и хранение продукции двойного назначения, в том числе для производства БпЛА, роботизированных комплексов и средств РЭБ.

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Также удары были нанесены по киевскому заводу "Радар", ООО "Беспилотные технологии", заводу "Маяк", заводу "Буревестник", ООО "Укр Армо Тех", Киевскому агрегатному заводу и Авиаремонтному заводу №410 гражданской авиации, отчитались в Минобороны.

Что касается Киево-Печерской лавры, то ее территория якобы была поражена ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot, заявили российские военные. По их версии, "комплекс сработал некорректно, поскольку страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности".

Удар РФ по Киеву

В свою очередь, директор Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко заявил, что Успенский собор - главный собор лавры - пострадал от попадания беспилотника "Шахед", используемого Россией.

Российский обстрел в нанес очень серьезный ущерб многим объектам Киево-Печерской лавры. В Успенском соборе существует даже опасность обрушения.

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