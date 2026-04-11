Войска РФ продвинулись вблизи одного из населенных пунктов в Донецкой области, - DeepState

Речь идет о селе Резниковка.

Российские оккупанты продвигаются в Бахмутском районе Донецкой области. Об этом в Telegram сообщает мониторинговый проект DeepState.

"Враг продвинулся вблизи Резниковки", - говорится в сообщении.

Согласно открытым источникам, село Резниковка расположено в северо-западной части Бахмутского района, в 50 км от Бахмута и в 15 км от железнодорожной станции г. Сиверск.

Как сообщал УНИАН, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский рассказал о ситуации в Донецкой области. По его словам, российские оккупанты пытаются улучшить на этом направлении свое тактическое положение, комбинируя атаки небольшими группами пехоты и массированные налеты дронов.

По словам Сырского, почти год бойцы 19-го корпуса успешно отражают попытки противника захватить Константиновку, удерживают позиции и наносят врагу значительные потери.

В то же время заместитель главы Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса считает, что основное внимание российских захватчиков на фронте в этом году будет сосредоточено на Донецкой области.

При этом он добавил, что при благоприятных условиях российские войска будут наращивать усилия и на южном направлении - это Александровский и весь Запорожский.

Кроме того, оккупанты не отказываются от намерений создать буферную зону вдоль границы с РФ.

