Войска РФ продвинулись вблизи одного из населенных пунктов в Донецкой области, - DeepState

Российские оккупанты продвигаются в Бахмутском районе Донецкой области. Об этом в Telegram сообщает мониторинговый проект DeepState.
"Враг продвинулся вблизи Резниковки", - говорится в сообщении.
Согласно открытым источникам, село Резниковка расположено в северо-западной части Бахмутского района, в 50 км от Бахмута и в 15 км от железнодорожной станции г. Сиверск.
Как сообщал УНИАН, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский рассказал о ситуации в Донецкой области. По его словам, российские оккупанты пытаются улучшить на этом направлении свое тактическое положение, комбинируя атаки небольшими группами пехоты и массированные налеты дронов.
По словам Сырского, почти год бойцы 19-го корпуса успешно отражают попытки противника захватить Константиновку, удерживают позиции и наносят врагу значительные потери.
В то же время заместитель главы Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса считает, что основное внимание российских захватчиков на фронте в этом году будет сосредоточено на Донецкой области.
При этом он добавил, что при благоприятных условиях российские войска будут наращивать усилия и на южном направлении - это Александровский и весь Запорожский.
Кроме того, оккупанты не отказываются от намерений создать буферную зону вдоль границы с РФ.