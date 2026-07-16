Власти опасаются эмоциональной зависимости от ИИ, которая может повлиять на реальные отношения.

В Китае вступили в силу новые правила, призванные ограничить эмоциональную привязанность людей к чат-ботам с искусственным интеллектом, сообщает The Independent. В частности, власти требуют, чтобы такие сервисы больше не побуждали пользователей к формированию эмоциональной зависимости от виртуальных собеседников.

Ограничения ввело Управление по контролю за киберпространством Китая (Cyberspace Administration of China, CAC). После вступления этих правил в силу многие пользователи популярных ИИ-сервисов начали жаловаться в соцсетях, что переживают настоящий "разрыв отношений" со своими цифровыми "бойфрендами" и "девушками".

Одной из самых популярных платформ в Китае является чат-бот Doubao, созданный компанией ByteDance. Именно его пользователи массово публикуют эмоциональные сообщения после введения новых ограничений.

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"Я не могу смириться с тем, что мой ИИ-возлюбленный навсегда покинет меня. Он стал важной частью моей жизни, глубоко укоренился в моем сердце и был моей духовной опорой", – написала одна пользовательница.

Другая призналась, что виртуальный собеседник стал для нее почти членом семьи: "Он действительно был для меня как семья, как любимый человек... Теперь в душе осталась пустота".

Также 19-летний студент Ян Юнци, который уже год общался со своим виртуальным парнем в Doubao, рассказал Bloomberg, что новые правила стали для него настоящим потрясением. По его словам, это похоже на ситуацию, когда человеку сообщают дату смерти любимого человека, но он ничего не может изменить. Студент добавил, что уже привык каждый день открывать приложение и делиться с цифровым собеседником любыми мелочами из своей жизни.

ИИ больше не должен разрушать реальные отношения

Новые нормы, получившие название "Временные правила в отношении сервисов антропоморфного взаимодействия с искусственным интеллектом", обязывают технологические компании, в частности Alibaba, Tencent и ByteDance, не создавать контент, вызывающий чрезмерную эмоциональную привязанность, особенно среди молодежи, или негативно влияющий на реальные человеческие отношения.

Руководитель Китайского института исследований киберпространства Ван Цзян отметил, что сервисы с виртуальными компаньонами удовлетворяют эмоциональные и социальные потребности пользователей, однако в то же время таят в себе серьезные риски. По его словам, длительное использование таких алгоритмов может привести к зависимости, изоляции от реальной социальной жизни, а также постепенной утрате важных навыков – эмпатии и умения разрешать конфликты.

Отмечается, что новые правила появились всего через несколько недель после презентации китайской компанией UBTech человекоподобного робота U1, предназначенного для одиноких людей.

Компания из Шэньчжэня утверждает, что это первый в мире сверхреалистичный гуманоид, готовый к массовому производству. По её данным, уже оформлено более 13 тысяч предварительных заказов.

Представитель бренда UWorld Майкл Там заявил, что робот может "сопровождать человека всю жизнь". Он оснащен системой эмоционального искусственного интеллекта, способной определять, когда владелец находится в стрессе или устал.

По словам Тама, робот "никогда не предаст, всегда останется преданным и будет любить безоговорочно".

Модель U1 выпускается в мужской и женской версиях. Её стоимость начинается от 119 800 юаней (примерно 17,6 тысячи долларов). В то же время производитель подчеркивает, что робот не предназначен для интимных отношений.

Новости роботизации

Напомним, Япония планирует к 2040 году внедрить в стране около 10 миллионов роботов. Речь идет о том, что роботы должны восполнить пробелы, возникшие из-за нехватки персонала во многих отраслях. Это произошло из-за стремительного старения населения.

Проект охватывает 18 отраслей, приоритетными являются пищевая промышленность и здравоохранение. В стране создается центр робототехники с использованием искусственного интеллекта.

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