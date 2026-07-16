Китай задействовал крупнейшую в мире артиллерию по стандартам НАТО в рамках учений

Эта гаубица была разработана в США в период Холодной войны.

В рамках совместных оборонных учений армия Китая задействовала крупнейшую в мире самоходную гаубицу стандарта НАТО – 203-мм артиллерийскую систему M110. Об этом пишет Military Watch Magazine.

Отмечается, что финальной фазой сценария учений было огневое уничтожение ключевых районов, в ходе которого артиллерийские подразделения отрабатывали нанесение сосредоточенного огня по имитированным силам противника, создавшим плацдармы после десантной высадки. В рамках учений гаубицы, входящие в состав 21-го артиллерийского командования армии, были развернуты на рассредоточенных огневых позициях, созданных в сотрудничестве с гражданскими объектами, где экипажи отрабатывали маскировку, меры безопасности и задачи по ведению скоростного огня.

В издании напомнили, что M110 была разработана в США в период Холодной войны. Артсистема поступила на вооружение армии США в начале 1960-х годов в качестве мобильной системы тяжелой артиллерии, способной наносить сокрушительный огонь по укрепленным позициям, скоплениям войск, командным пунктам и другим особо важным целям.

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Эта гаубица основана на гусеничном шасси и сочетает в себе мобильность и огневую мощь 203-мм пушки. Она способна держать темп с механизированными формированиями и быстро перемещаться после ведения огня.

В зависимости от используемых боеприпасов максимальная дальность стрельбы M110 составляет примерно 16,8 километра со стандартными снарядами, а с помощью ракетных ускорителей она может быть увеличена до примерно 30 километров. Снаряд пушки обладает значительно большей разрушительной силой, чем 155-мм артиллерийские орудия, составляющие основу большинства армий, соответствующих стандартам НАТО.

В рамках совместных оборонных учений предполагалось, что силы противника успешно достигнут береговой линии, в связи с чем артиллерийским подразделениям предстояло нанести огонь по пляжам высадки и позициям противника, прежде чем те смогут продвинуться вглубь суши. Батареи M110 заняли заранее обозначенные тактические позиции и оставались в режиме готовности для оказания огневой поддержки.

В издании отметили, что использование гражданских территорий в качестве временных огневых позиций отражало приверженность армии ведению боевых действий из рассредоточенных и менее предсказуемых мест, что повышает выживаемость при точном ударе. После получения приказа расчёты подняли орудия, отрегулировали углы стрельбы и провели имитацию серии выстрелов. По завершении задания гаубицы были быстро замаскированы, чтобы снизить их заметность для средств разведки противника.

Южная Корея создала новую 8x8-колесную гаубицу

Напомним, что в 2026 году южнокорейская компания Hanwa Aerospace представила новейшую 155-миллиметровую самоходную гаубицу на колесном шасси 8x8, которая основана на гусеничной K9 Thunder. Эту разработку Hanwa Aerospace ориентирует на рынки Европы и Ближнего Востока, которым необходимы самоходные гаубицы на колесах.

Новая гаубица получила 155-миллиметровый ствол, снятый с хорошо зарекомендовавшей себя системы K9 Thunder. Система управления огнем также взята из K9. Такая конструкция обеспечивает полную совместимость как с артиллерийскими боеприпасами стандарта НАТО, так и с высокоточными снарядами. При использовании традиционных снарядов дальность стрельбы превышает 40 километров.

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