В Украине изменились цены на яйца: сколько сегодня стоит десяток

Средняя цена упаковки из 10 яиц торговой марки "Квочка" в настоящее время составляет около 59,30 гривны.

Куриные яйца в украинских магазинах продолжают дешеветь после весеннего подорожания. Об этом сообщается на портале "Минфин".

Фасованные куриные яйца в Украине в июле заметно подешевели. Средняя стоимость десятка составляет около 60 гривен, что примерно на 7 гривен ниже показателя июня.

Популярные бренды куриных яиц продаются примерно по одинаковой цене: упаковка из 10 яиц "Квочка" в среднем стоит 59,30 гривны, а "Ясенсвит" – 59,50 гривны. Однако в разных магазинах стоимость продукции может отличаться из-за акций и ценовой политики торговых сетей.

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В Novus упаковка из 10 яиц "Квочка" стоит 58,99 гривны, тогда как в Auchan за этот же товар нужно заплатить 59,60 гривны. Яйца "Ясенсвит" в Auchan продаются по цене 60 гривен, а в Megamarket их стоимость составляет 64,50 гривен за десяток.

В отдельных торговых сетях яйца можно приобрести дешевле. Так, в АТБ десяток яиц "Квочка" можно купить за 53,50 гривны, тогда как упаковка яиц "Ясенсвит" стоит 58,40 гривны.

По словам экспертов, снижение цен на яйца летом является традиционным явлением для рынка. Оно объясняется сезонным ростом производства в птицеводческих хозяйствах. Специалисты отмечают, что осенью ситуация может измениться – из-за сокращения предложения стоимость продукции может начать постепенно расти.

Цены на продукты в Украине – другие новости

В начале недели УНИАН сообщал, что в Украине продолжается снижение цен на овощи нового урожая из традиционного "борщового набора". Исключением стала белокочанная капуста – ее стоимость практически не изменилась.

По словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, в июле-августе цены на продукты в Украине останутся относительно стабильными. В то же время овощи нового урожая, скорее всего, продолжат дешеветь из-за сезонного роста предложения.

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