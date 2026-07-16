Для Windows 11 и 10 вышло критически важное обновление – не тяните с установкой

Компания закрыла сразу 570 уязвимостей, включая 61 критическую проблему и три уязвимости нулевого дня.

Накануне Microsoft выпустила плановое ежемесячное обновление безопасности (известное как "Вторник Патчей") для Windows 11 и Windows 10, которое стало одним из самых масштабных за последние годы.

Как пишет PC World, компания закрыла сразу 570 уязвимостей, включая 61 критическую проблему и три уязвимости нулевого дня. Столь крупный пакет исправлений связан с активным использованием искусственного интеллекта для поиска новых ошибок в ПО.

Обновления безопасности получили не только Windows, но и Microsoft Office, SharePoint, BitLocker, Active Directory и другие компоненты экосистемы Microsoft. Особое внимание уделено трем уязвимостям нулевого дня (zero-day), две из которых уже использовались злоумышленниками в реальных атаках

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Помимо закрытия критических брешей в безопасности, Microsoft устранила ряд серьезных ошибок, влияющих на стабильность системы. В частности, исправлена проблема с фоновым процессом Capability Access Manager, из-за которого системные файлы могли разрастаться до 500 ГБ.

Свежее обновление также приносит несколько новых функций. Пользователи Windows 11 получили возможность практически неограниченно откладывать установку обновлений, продлевая паузу каждые 35 дней. Кроме того, появилась функция Point-in-time Restore, позволяющая быстро откатиться к рабочему состоянию ОС без полной переустановки системы.

Эксперты по информационной безопасности рекомендуют не откладывать установку обновления. Пользователи Windows 11 могут проверить наличие последних исправлений через "Пуск → Параметры → Центр обновления Windows". Для актуальных версий Windows 11 после установки должны отображаться следующие сборки:

Windows 11 25H2 – Build 26200.8875;

Windows 11 24H2 – Build 26100.8875;

Windows 11 23H2 – Build 22631.7376.

Ранее Microsoft неожиданно продлила поддержку Windows 10 еще на год – до октября 2027 года. Примечательно, что изначально поддержка "десятки" должна была завершиться еще в октябре 2025-го.

УНИАН рассказывал, что Windows 11 резко набирает популярность среди украинских пользователей. Недавно новая ОС впервые преодолела отметку в 60% рынка, в то время как доля Windows 10 продолжает падать.

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