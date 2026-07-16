'Холостяк-15': появились подробности о первой вечеринке и смелой выходке одной из девушек

Съемки нового сезона шоу продолжаются.

Создатели романтического реалити-шоу "Холостяк" раскрыли новые подробности о том, как прошла первая вечеринка баскетболиста Вячеслава Кравцова - героя 15-го сезона проекта, съемки которого продолжаются.

"Чтобы погрузить девушек во вселенную Вячеслава, гостиную украсили снимками из разных этапов баскетбольной карьеры холостяка, кубками, наградами, мячами, игровыми футболками и другими личными спортивными атрибутами", - говорится в новом сообщении на странице шоу в Instagram.

Отмечается, что особое место заняло число 15.

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"И не только потому, что это пятнадцатый юбилейный сезон проекта. Именно под номером 15 Вячеслав много лет играет за сборную Украины по баскетболу, которую более десяти лет возглавляет как капитан", - добавили организаторы шоу.

Что касается участниц проекта, то, как отмечается, и они традиционно "тщательно подготовились":

"Понимая, что времени на личное общение будет маловато, они пытались рассказать "холостяку о себе с помощью интересных презентов, дарили впечатление, демонстрировали свои увлечения. А одна из героинь решила сразу познакомить "холостяка" с членом своей семьи – и приехала на вечеринку вместе с домашней любимицей".

Напомним, ранее УНИАН писал, как съемки 15-го сезона шоу "Холостяк 2026" прервали в первые же часы.

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