Украинская brow-експерт Екатерина Сафронова привлекла внимание американских СМИ

Украинская brow-експерт и преподавательница Екатерина Сафронова, которая после переезда в США продолжает развивать свою профессиональную деятельность в Калифорнии, привлекла внимание американских СМИ. Специалистка работает в сфере архитектуры бровей с 2017 года и развивает собственный подход, сочетающий эстетику, индивидуальные особенности внешности и психологический комфорт клиента.

Сегодня Екатерина работает в студии GG Beauty в Ньюпорт-Бич, где оказывает услуги клиентам и обучает мастеров авторской методике. Ее подход основан на гармонии черт лица, естественной эстетике и индивидуальном восприятии красоты.

Именно этот профессиональный путь стал темой публикации американского OK! Magazine. Издание опубликовало материал под заголовком "The Architect of the Face: How Kateryna Safronova Is Redefining Brows in California", в котором рассказало о развитии украинской экспертки на рынке США, её работе в Калифорнии и авторском подходе к архитектуре бровей.

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По данным издания, за годы работы Катерина Сафронова провела более 9,5 тысяч процедур и подготовила свыше 450 мастеров. Отдельное внимание в материале уделено ее образовательной деятельности и стремлению повышать профессиональные стандарты в beauty-индустрии.

"Я рада, что американские СМИ обращают внимание на нашу работу. Для меня это не только личное признание, но и свидетельство того, что украинские специалистки могут успешно развивать свое дело в США. Мы любим то, чем занимаемся, и стремимся постоянно совершенствовать свою профессию", – отметила Екатерина Сафронова.

Появление украинской специалистки на страницах американского СМИ стало ещё одним примером того, как украинские эксперты beauty-индустрии успешно развивают собственные методики на международном рынке и привлекают внимание зарубежных СМИ.