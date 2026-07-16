В EGS бесплатно раздают сразу две игры, одна из них – с украинским переводом

Акция продлится до 23 июля.

Магазин EGS на этой неделе решил порадовать своих пользователей сразу двумя играми. Первая из них – ностальгическое приключение по 90-м Echo Generation. Вторая – психологический хоррор Luto.

Echo Generation вышла в 2021 году, но в EGS раздают улучшенную версию Midnight Edition. Группа детей противостоят мутантам, призракам и прочей нечисти, заполонившей их родной городок. По атмосфере игру сравнивают с сериалом "Очень странные дела", фильмами Стивена Спилберга и Дэвида Линча.

В Steam у игры 92% положительных отзывов, в отзывах хвалят ностальгический антураж 90-х, стильный дизайн и приятный саундтрек. Также есть украинская локализация.

Видео дня

Luto представляет собой психологическое приключение от первого лица, где главный герой по необъяснимой причине не может покинуть свой дом. Сюжет в игре подается не через диалоги, а через окружение и визуальные метафоры. К плюсам относят глубокую атмосферу, отличный саунддизайн и психологизм.

Обе игры можно добавить в свою библиотеку только в течение 7 дней – до вечера 23 июля. В этот день начнется раздача карточной игры Foretales.

Ранее Valve раскрыла график всех распродаж в Steam до середины 2027 года. Компания ежегодно подбирает новые темы для фестивалей, чтобы привлечь внимание к самым разнообразным играм.

Меж тем в PS Store стартовала большая летняя распродажа. С хорошей скидкой можно купить Assassin’s Creed Shadows, Borderlands 4, Kingdom Come: Deliverance II и не только.

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