'Боль тех, кто потерял все': NYT рассказал, как Константиновка превратилась в ад войны

По словам военных, люди живут в подвалах, топят дровами и собирают мусор, как в Средневековье.

До полномасштабного вторжения РФ в Константиновке проживало около 67 тысяч жителей. К январю их осталось всего 2 тысячи. Город стал главным объектом российского наступления, стратегическим узлом, который украинские военные настроены защищать. Журналисты The New York Times побывали в городе и рассказали, какая там сейчас ситуация.

В частности, прошлой осенью, когда российские оккупанты наступали все ближе, полицейский отряд "Белые ангелы" и общественные организации, такие как "Пролиска", эвакуировали столько жителей, сколько смогли. Однако для некоторых было уже слишком поздно.

Родители 44-летнего Андрея Евдокимова наблюдали, как двое полицейских выносили его тело на следующий день после того, как он погиб во время обстрела.

Видео дня

Спасатели за все это время видели страдания живых и останки погибших, которых они также вывозят.

"Люди говорили, что моя машина воняет, но я ничего не чувствовал. Это меня напугало. Я больше не чувствую запаха тел", - рассказал один из них, Богдан Зуяков.

По словам журналистов, через несколько недель на спасательный фургон "Пролиски" было совершено нападение.

"На нас напал беспилотник с оптическим наведением, хотя они четко видели, что мы - гуманитарная команда. Слава Богу, мы живы. Но мы должны были спасти раненого, и не смогли до него добраться, поэтому он погиб. Просто потому, что российский пилот решил устроить себе сафари на людях", - поделился основатель организации "Дыхание надежды", которая сотрудничает с "Пролиской", Олег Ткаченко.

Также спасатели стучали в двери в темных коридорах и помогали жителям, среди которых были и прикованные к постели, собрать вещи и выйти, даже если их приходилось нести на руках.

"Я стараюсь не зацикливаться на историях. Я помогаю, спасаю жизни и стараюсь забыть - такие вещи случаются каждый день, и моя психика должна с этим справляться", - сказал Евгений Ткачев из "Пролиски", который, по его словам, эвакуировал тысячи людей из Константиновки.

Поскольку город становился все более опасным, гуманитарные организации оставляли гражданским жителям запасы, но они иссякают. Люди собирают любые остатки, чтобы разжечь огонь.

"Люди живут в подвалах, жгут дрова и собирают мусор, как в Средневековье", - отметил 33-летний капитан Евгений Алхимов, пресс-секретарь 28-й механизированной пехотной бригады Вооруженных сил Украины.

Также 75-летний житель по имени Анатолий сказал:

"Ты выживаешь. Ты не живешь!".

Мужчина стоял у импровизированной могилы своего соседа в их дворе. Как и многих других погибших, соседа похоронили там, где он упал, ведь добраться до кладбища было бы очень опасно.

"У эвакуационных бригад, которые пытаются вывезти гражданских в относительно безопасные места, появляется своеобразное оцепенение от ужасов, свидетелями которых они становятся снова и снова. Но некоторые эмоции все же дают о себе знать, например разочарование – тем, что решимость союзников Украины ослабла, что президент Трамп до сих пор настаивает на том, что об окончании войны можно договориться с Кремлем", – подчеркивает NYT.

Ткаченко добавил:

"Я вижу разрушенные дома, разрушенные жизни, убитых людей. Я вижу боль тех, кто потерял все. С кем вы пытаетесь договариваться?".

Ситуация в Донецкой области - последние новости

Как писал УНИАН, недавно под Покровском эвакуировали на НРК раненого бойца. По словам военных, наземные роботы все чаще выполняют задачи в наиболее опасных зонах - там, где дороги заминированы, а любое передвижение людей находится под постоянными ударами дронов и артиллерии РФ.

Отмечается, что миссию удалось выполнить только со второй попытки - во время первого выезда наземный робот подорвался на мине.

В то же время военный обозреватель Денис Попович раскрыл планы России после захвата Покровска. По его словам, в случае захвата оккупантами Доброполья, для них откроется два пути.

"Мы можем опираться на карту DeepState, согласно которой Покровск сейчас практически весь находится в красной зоне. И когда мы говорим о Покровске, о местностях к северу от Покровска - и о Гришино, и о Родинском, это попытка продвинуться дальше на север, в сторону Доброполья", - подчеркнул он.

Вас также могут заинтересовать новости: