Битва за Константиновку в разгаре: у Путина есть тайный мотив захватить город, – FT

Константиновка имеет некоторое символическое значение для российской диктатуры.

Российская армия продолжает наступление на Константиновку в Донецкой области, пытаясь окружить город сразу с трёх направлений. Как пишет Financial Times, захват этого населенного пункта стал одним из приоритетов Кремля в кампании по установлению полного контроля над Донбассом, хотя продвижение войск сопровождается значительными потерями.

Автор напоминает, что Константиновка имеет не только стратегическое, но и символическое значение. В советские времена именно здесь изготавливали рубиновые звезды для кремлевских башен и стекло для мавзолея Ленина. Сегодня же город является важным звеном украинского "пояса крепостей", в который также входят Дружковка, Краматорск, Славянск и Лиман. Потеря Константиновки, как отмечается в публикации, усилила бы давление на другие украинские города региона и открыла бы России возможности для дальнейшего наступления.

По оценке соучредителя финской аналитической группы Black Bird Group Эмиля Кастехельми, главным преимуществом России остается невосприимчивость к собственным потерям.

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"Одним из главных преимуществ России перед Украиной является человеческий ресурс – способность пополнять войска и мириться с очень большими потерями", – отметил эксперт.

Как отмечает издание, довоенное население Константиновки составляло около 70 тысяч человек, однако сейчас в городе остаются примерно две тысячи жителей. Они живут без газа, воды, электричества и надлежащей медицинской помощи, а передвижение по городу существенно ограничивают российские беспилотники. Из-за постоянных ударов эвакуация гражданских лиц и ротация военных стали значительно опаснее.

В то же время стороны по-разному оценивают ситуацию на фронте. Президент РФ Владимир Путин заявил о якобы полном захвате Константиновки, однако украинские власти это отрицают.

Несмотря на локальные успехи российской армии, аналитики Black Bird Group обращают внимание на то, что наступательный потенциал Москвы остается ограниченным из-за украинских ударов по тыловым объектам и контратак. По их подсчётам, в июне Россия даже понесла чистые территориальные потери.

В то же время бои за Константиновку остаются чрезвычайно ожесточенными, а украинское командование стремится максимально измотать российские силы, даже если Кремль и в дальнейшем будет пытаться продвигаться вперед ценой больших человеческих потерь.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов предупредил, что российские войска попытаются уничтожить всю гражданскую инфраструктуру Украины на глубину до 100 км от фронта. Он подчеркнул, что под удар могут попасть АЗС, мелкие склады, местные предприятия, железные дороги и небольшие электроподстанции, ведь враг больше не выбирает конкретные цели.

Также мы сообщали, что Путин рассматривает ближайшие два месяца как последний шанс изменить ход войны, поэтому Кремль расширяет активность за пределами Украины. По мнению экспертов, даже в случае провала попытки одержать победу война не закончится, ведь Россия уже функционирует как военная экономика, а Путин может прибегнуть к мобилизации и введению военного положения, что будет представлять угрозу для всей Европы.

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