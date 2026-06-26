Рассказываем, как будут меняться фазы Луны в течение июля и какие дни будут наиболее благоприятными для работы, любви, поездок и важных решений.

Июль 2026 года в лунном календаре - это приглашение замедлить темп. Вместо того чтобы спешить сквозь летние дни, лучше насладиться каждым моментом: ретроградный Меркурий в любом случае расставит все по своим местам.

Лунный календарь на июль 2026 советует набраться терпения в первой половине месяца, а ближе к концу - готовиться к настоящему астрологическому фейерверку.

Ранее мы публиковали лунный календарь на июнь 2026 - когда будут удачные и неудачные дни.

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Фазы Луны и астрологический обзор на июль 2026

Месяц начинается вяло из-за ретроградного Меркурия - этот транзит связан с задержками, недопониманием и техническими проблемами, пишет The Almanac.

1-13 июля - убывающая Луна и последняя четверть, ретроградный Меркурий, Нептун в ретрограде, Венера в Деве

Это время завершения, очищения и release-процессов, когда нужно отпускать ненужное - как в материальном плане (разбор вещей, уборка), так и в эмоциональном. Крупные начинания на этом этапе лучше отложить до следующего новолуния.

Задача осложняется тем, что Меркурий ретрограден в чувствительном Раке: легко потеряться в собственных эмоциях, когда кажется, что все застыло на месте. Но нужно постараться проявить терпение до 23 числа - после этого жизнь вернется в привычное русло.

4 июля Марс соединится с Ураном - захватывающий, но потенциально нестабильный аспект. Он способен принести яркие сюрпризы, однако нервы в этот день легко выходят из строя.

7-го числа Нептун начинает ретроградное движение - это время поможет разобраться, насколько реалистичны ваши цели, а что является лишь несбыточной мечтой.

9-го числа Венера переходит в Деву, ставя заботу о близких во главу угла отношений. Это также прекрасный период для приведения в порядок дома и сада - не экономьте на чистящих средствах, садовых инструментах, растениях и организаторах пространства.

14 июля - новолуние

Новолуние в Раке - отличное время для покупки недвижимости или начала ремонта, а также для пополнения семьи, в том числе четвероногими членами.

15-28 июля - растущая Луна и ее первая четверть, Солнце во Льве, Сатурн в ретрограде

Все, начатое в эту фазу, легче набирает силу и движется вперед. Это время подходит для активных действий: продвижения проектов, финансовых решений, переговоров, поездок, обучения новому. Энергия работает на увеличение - будь то деньги, отношения или личные ресурсы.

22-го числа Солнце входит в знак Льва, и следующие четыре недели окутаны оптимистичным и щедрым сиянием. Время отдыха и веселья с детьми, когда легче всего выразить то, что у вас на сердце.

26-го числа Сатурн начинает ретроградное движение - это хороший момент пересмотреть планы и спросить себя, как продвигаются проекты и нужно ли скорректировать цели. Этот период может стать испытанием личных границ - возможно, придется заново заявить о себе перед кем-то. Также это подходящее время, чтобы завершить ремонт, решить накопившиеся бытовые проблемы и взять на себя ответственность за прошлые ошибки.

29 июля - полнолуние и Солнце в Юпитере

Пик лунного цикла - момент максимальной энергии и эмоциональной насыщенности. В эти дни эмоции и интуиция особенно обострены. То, что было заложено в новолуние, проявляется и становится видимым - приходят результаты, ясность или важные новости.

Цикл завершается полнолунием в Водолее 29-го числа - днем особенно сильных эмоций и обостренной интуиции. Стоит внимательно прислушаться к своим чувствам: они могут оказаться очень показательными. Этот день может принести важные новости для всего сообщества или стать поводом для праздника.

И главное - в этот день Солнце соединяется с Юпитером, что делает 29 июля самым удачливым днем всего года. Загадывайте желания!

Благоприятные и неблагоприятные дни в июле 2026

Лунный календарь помогает понять, когда стоит действовать активно, а когда лучше сделать паузу и понаблюдать за происходящим. В дни высокой лунной энергии легче даются важные шаги, переговоры и новые начинания, а в периоды спада организм и психика настраиваются на отдых.

Особое внимание стоит обратить на дни новолуния и полнолуния - не стоит принимать судьбоносных решений, подписывать важные документы и идти на риск.

Наиболее благоприятные дни в июле: 2, 9, 12, 15, 21, 30, 31.

Неблагоприятные дни: 3, 4, 7, 8, 11, 14, 16, 18, 23, 26 июля.

Благоприятные дни по сферам:

новые начинания - 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28;

деньги - 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28;

работа - 1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28;

любовь - 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26;

красота - 1, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28;

поездки - 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26.

Напомним, что в лунном календаре нет универсально "плохих" дней: неблагоприятные в общем плане даты нередко подходят для отдельных сфер.

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