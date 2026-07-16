Boeing и Airbus арендовали украинский Ан-124 'Руслан': раскрыты его неожиданные задачи

"Руслан" стал "спасителем" для ведущих мировых авиастроителей.

В последние недели Boeing и Airbus арендовали Ан-124 у компании "Авиалинии Антонова", чтобы ускорить поставки авиационных компонентов для некоторых гражданских и военных самолетов. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Reuters.

Гигантский транспортный самолет был зафрахтован для перевозки деталей для европейского авиалайнера A350 и секций фюзеляжей Boeing 767, который используется в качестве грузового самолета или заправщика.

Это стало продолжением аналогичного рейса, в ходе которого в начале года были доставлены запчасти для грузового самолета Boeing 777F.

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Два источника в отрасли сообщили, что решение Airbus перевозить детали для A350 авиатранспортом, а не по морю, связано с ухудшением ситуации на заводе Spirit AeroSystems в Кинстоне (Северная Каролина).

Согласно американским документам, в конце июня Boeing зафрахтовала Ан-124 для перевозки верхних секций фюзеляжа с завода Daher Aerospace во Флориде. Обычно эти компоненты транспортируются наземным транспортом на предприятие Boeing в Эверетте.

В письме в Министерство транспорта США от 22 июня, с которым ознакомилось агентство Reuters, компания указала, что эти детали были "срочно необходимы для производства модели 767", и попросила разрешения использовать Ан-124 для перевозок между американскими городами.

По мнению экспертов, использование Ан-124 подчеркивает давление на производителей, которые пытаются поддерживать работу сборочных линий.

Обычно авиационные производители полагаются на специализированные морские перевозки, автомобильную логистику и парки переоборудованных грузовых самолетов для транспортировки крупных деталей.

Переход с одного вида транспорта на другой увеличивает расходы и свидетельствует о том, что запасы комплектующих для таких ситуаций ограничены. Все это является признаками того, что проблемы в цепочках поставок аэрокосмической отрасли по-прежнему сохраняются.

Аналитики отмечают, что цепочки поставок в аэрокосмической отрасли улучшились после пандемии COVID-19, а общие объемы поставок в этом году выросли. В то же время сохраняются опасения относительно состояния производства некоторых компонентов, в частности авиационных кресел.

Ан-124 "Руслан" – справка

Ан-124 "Руслан" входит в число крупнейших серийных транспортных самолетов в мире. Благодаря грузоподъемности более 120 тонн он используется для перевозки крупногабаритных и сверхтяжелых грузов, которые невозможно транспортировать обычными грузовыми самолетами. По имеющимся данным, всего было построено около 55 таких машин.

Ан-124 "Руслан" – другие новости

В июне УНИАН сообщил, что украинский Ан-124 "Руслан" совершил посадку в Будапеште. Точная информация о грузе на борту не разглашалась. В то же время именно появление Ан-124 "Руслан" обычно привлекает широкое внимание общественности.

В прошлом году сообщалось об использовании Ан-124 "Руслан" для доставки новых ударных вертолетов AH-64E Apache, предназначенных для Сухопутных войск Индии. Один из них имел бортовой номер IA7105, что свидетельствует о его принадлежности к новой партии.

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