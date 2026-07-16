Движение по Южному мосту в Киеве будет частично ограничено: как проехать

Это связано с ремонтными работами.

С 12:00 17 июля до 08:00 20 июля будет частично ограничено движение по Южному мосту в Киеве. Об этом на своем сайте сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на КП "Киевавтошляхмост".

"Дорожники будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие проезжей части моста в направлении с левого на правый берег р. Днепр", – пояснили в КГГА.

Так, ремонтные работы будут проводиться в первой полосе движения круглосуточно. Поэтому на время ремонта движение транспорта будет организовано по второй и третьей полосам.

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"В коммунальном предприятии приносят извинения за временные неудобства и просят учитывать ограничения при планировании маршрута", – говорится в сообщении.

Ситуация с транспортом в Киеве

Как сообщал УНИАН, с 15 июля в Киеве вступили в силу новые тарифы на проезд в общественном транспорте. В частности, стоимость одного разового билета на метро, автобус, трамвай, троллейбус или фуникулер теперь составляет 30 гривен. Неограниченное количество поездок в месяц стоит 3 тысячи 656 грн.

Александр Гречко, соучредитель общественной организации "Пассажиры Киева" и транспортный аналитик, отметил, что повышение стоимости проезда в общественном транспорте было сделано для того, чтобы частные перевозчики могли беспрепятственно поднять тарифы и переманивать пассажиров.

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