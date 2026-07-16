Может ли закупка Саудовской Аравией ракет APKWS помешать Украине: ответ аналитиков

Силы обороны Украины активно используют это вооружение в составе зенитных ракетных комплексов и на истребителях F-16.

Саудовская Аравия получила от правительства Соединенных Штатов Америки разрешение на закупку 20 тысяч 70-миллиметровых высокоточных ракет APKWS, из которых 10 тыс. – в версии для атаки воздушных целей, а еще 10 тыс. – наземных целей, что может повлиять на поставки ракет в Украину.

Как отмечает военный портал Defense Express, максимальная предельная цена такой закупки объявлена на уровне 1,96 миллиарда долларов.

Отмечается, что пока это лишь разрешение на заключение окончательного соглашения, но его окончательные условия могут остаться без изменений. В связи с этим, по мнению аналитиков, возникает актуальный для Украины вопрос: как повлияет этот потенциальный заказ на поставки ракет APKWS от BAE Systems в Украину, ведь Силы обороны довольно активно используют их как в составе зенитных ракетных комплексов, так и на F-16.

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Как отмечает портал, сравнить запрос Саудовской Аравии можно лишь с рамочным контрактом самого министерства обороны США от августа 2025 года, когда BAE Systems получила от Пентагона контракт на производство 55 тыс. APKWS с выполнением до 2031 года в течение пяти лет. То есть основной текущий американский заказ предусматривает поставку по 11 тыс. APKWS в год.

"К нему следует добавить экспортные заказы, сроки выполнения которых неизвестны. За последние несколько лет экспортные заказы охватывают более 7 тысяч ракет. А также следует добавить неизвестное количество APKWS, заказанных с 2022 по 2024 год для Украины в рамках программы USAI на сумму 603 млн долларов, что может составить до 10–20 тысяч единиц, в зависимости от стоимости, часть из которых уже поставлена", – говорится в анализе.

Производственные мощности BAE Systems

Как отмечают в Defense Express, общий портфель заказов на APKWS, в случае оформления этого масштабного заказа от Саудовской Аравии, может составить около 90 тыс. ракет.

В то же время годовые производственные мощности BAE Systems по выпуску APKWS заявлены компанией на уровне 25 тыс. единиц. Такой же показатель закреплен в бюджетных документах Пентагона.

"Таким образом, потенциальный заказ от Саудовской Аравии, если он рассчитан на 3–4 года, вполне может исчерпать остаток текущих производственных возможностей BAE Systems по выпуску APKWS, но все равно будет укладываться в имеющиеся производственные возможности", – отмечают аналитики.

Возможности украинской армии

Как сообщал УНИАН, ранее украинский дрон-перехватчик сбил российский беспилотник "Орион", который может нести крылатые ракеты S8000 "Бандероль". Это уже второй случай, когда "Орион" удалось сбить дроном-перехватчиком.

"Орион" может нести боевую нагрузку массой до 200 килограммов и имеет боевой радиус действия до 250 километров. Дальность полета "Бандероли" достигает 500 км, ракета оснащена боевой частью типа ОФБЧ-150 общей массой 114,3 кг, из которых 49,5 кг приходится на взрывчатое вещество.

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