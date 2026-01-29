Поможет привлечь людей в ряды ВСУ: Мамулашвили о краткосрочном контракте для иностранцев

Все иностранцы, которые хотели бороться за Украину, давно уже это делают. Об этом в эфире Ранок.LIVE сказал командир добровольческого батальона "Грузинский легион" Мамука Мамулашвили, отвечая на вопрос о целесообразности введения обязательной контрактной службы для 100 тысяч иностранцев призывного возраста, проживающих в Украине.
"Иностранцы, которые хотели быть частью Вооруженных сил Украины и воевать за Украину, они уже воюют", - подчеркнул он. При этом добавил, что в случае применения принуждения, не исключено, что это может привести к тому, что иностранцы уедут из Украины.
По его словам, в Украине созданы иностранные легионы, и все желающие могли к ним присоединиться. Он напомнил, что созданный в 2014 году "Грузинский легион" был одним из первых.
Он не исключает, что идея введения шестимесячного контракта для иностранцев может иметь положительное значение, потому что люди будут понимать, какой срок службы у них будет.
"У человека будет точное понимание, сколько он будет служить. Он сможет испытать себя, насколько он выдержит те условия, которые ему предложит армия. И, думаю, лучше начинать с минимума, и это привлечет больше людей, которые реально хотят испытать себя в бою", - сказал Мамулашвили.
Иностранцы в рядах ВСУ
Как сообщал УНИАН, в ноябре 2025 года в Сухопутных войсках Вооруженных Сил Украины рассказали, что расширяется система привлечения иностранных добровольцев и использования их навыков после подписания контракта для прохождения службы.
Отмечалось, что иностранные добровольцы, которые подписывают контракт с Вооруженными Силами Украины, будут иметь более широкие возможности для прохождения службы – включая право выбирать боевую бригаду, направление и специфику применения, в соответствии с подготовкой, опытом и пожеланиями военнослужащего. Это обеспечивает лучшую интеграцию, равные возможности с украинскими бойцами и более рациональное использование кадрового ресурса.
Ранее УНИАН сообщал, что около 40 процентов иностранных добровольцев, воюющих за ВСУ, происходят из Латинской Америки. Это чилийцы, бразильцы и около 2 тысяч колумбийцев.