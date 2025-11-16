Иностранцам в армии расширили возможности: что разрешили в ВСУ

Иностранцы смогут самостоятельно выбирать бригаду и будут иметь еще несколько дополнительных возможностей.

Расширяется система привлечения иностранных добровольцев и использования их навыков после подписания контракта для прохождения службы. Об этом сообщили в Сухопутных войсках Вооруженных Сил Украины.

Там отметили, что отдельные форматы, которые были введены в 2022 году, выполнили свою роль в самый острый период обороны страны. Они позволили быстро интегрировать иностранцев, готовых стать в строй. "В то же время ситуация на фронте, структура Сил обороны и потребности боевых частей существенно изменились", - отметили в войске.

Военные объяснили, что продолжается "эволюция подхода" к применению иностранных военнослужащих. Планируется создать модель, чтобы максимально эффективно использовать их опыт, мотивацию и профессиональные навыки в тех подразделениях, где они нужны больше всего.

Видео дня

"Иностранные добровольцы, которые подписывают контракт с Вооруженными Силами Украины, будут иметь более широкие возможности для прохождения службы - включая право выбирать боевую бригаду, направление и специфику применения, в соответствии с подготовкой, опытом и пожеланиями военнослужащего. Это обеспечивает лучшую интеграцию, равные возможности с украинскими бойцами и более рациональное использование кадрового ресурса", - рассказали в Сухопутных войсках.

Больше о привлечении иностранцев к службе в ВСУ

Как писал УНИАН, около 40 процентов иностранных добровольцев, воюющих за ВСУ, происходят из Латинской Америки. Это чилийцы, бразильцы, и около 2 тысяч колумбийцев. Они формируют отдельные роты уже попадающие в учебные подразделения, и обучение для них происходит на испанском языке.

При этом в Украине разработали программы обучения даже для неосведомленных. Их учат стрелять, десантироваться, зачищать окопы и тому подобное. Часть иностранцев служит в составе Интернационального легиона, другие попали в обычные пехотные подразделения.

Вас также могут заинтересовать новости: