Все дело в одном "действительно работающем модуле".

С лета арсенал украинской армии, использующей FPV-дроны, пополнился системой, способной брать управление на себя на финальном участке полета — примерно на последних 500 метрах до цели.

Система под названием TFL-1 применяется для ударов по целям в зонах, где оператор не может поддерживать радиосвязь с дроном из-за рельефа или из-за радиоэлектронного подавления, пишет Le Monde.

Система TFL-1 - что о ней известно

"Месяцами стартапы морочили нам голову разговорами об искусственном интеллекте, и когда я впервые услышал о TFL-1, я был скептичен", — вспоминает 34-летний военный Линкольн с окладистой бородой, напоминающей бороду американского президента (1861–1865), общающийся со СМИ на правах анонимности.

Будучи оператором БПЛА в составе украинской военной разведки (ГУР), он рассказал, что "протестировал десятки дронов, якобы оснащенных автономными системами наведения, но ни один из них не был эффективным". Однако его впечатлила презентация компании The Fourth Law, производителя TFL-1, основанной в 2023 году 36-летним программистом Ярославом Ажнюком. После презентации в начале лета он решил заказать 10 экземпляров.

"Когда мы испытали модуль, мы сразу увидели, что он действительно берет на сопровождение движущуюся цель на расстоянии 400 метров", — рассказывает военнослужащий.

Линкольн, чье подразделение специализируется на ударах по российской логистике и военной технике в ближнем тылу (в 20–40 километрах за линией фронта), часто сталкивается с проблемой так называемой "радиотени" — зоны, где радиосигнал между оператором и дроном теряется из-за препятствий или рельефа местности.

СМИ пишет, что прямая видимость между передатчиком и приемником критически важна для пилотов дронов, и эта проблема усиливается с увеличением дистанции. А рельеф в Харьковской области, где воюет Линкольн, довольно пересеченный — их подразделение запускает "от 10 до 15 дронов в день".

Он вспоминает, как смог нанести удар по "скоплению техники, скрытой в радиотени", благодаря TFL-1. "Они думали, что за скалой в безопасности", — уточняет он. Обнаружив цель внизу, оператор "захватил" ее, после чего встроенный искусственный интеллект самостоятельно направил дрон в зону, где видеосигнал, телеметрия и управление уже отсутствовали. "Все 10 наших пусков TFL-1 попали точно в цель", — уверяет он и сообщает, что заказал еще 30 таких же модулей. Единственное, что ограничивает закупки дронов с ИИ — это бюджет.

Отлично наводится на технику

412-я автономная бригада беспилотных систем "Немезис", воюющая на участке фронта между Запорожьем и Покровском, тоже решилась на покупку — приобрела 100 TFL-1, преодолев начальное недоверие.

"Командование думало, что это развод. Мы знаем, что множество производителей работает над ИИ-наведением, но довести разработку до полноценного результата крайне сложно", — отмечает 35-летний инженер-контролер качества дронов в "Немезисе" с позывным Тони.

"Наше подразделение проводит около 1000 FPV-атак в месяц и выполняет 50 процентов миссий, тогда как средний показатель по другим [подразделениям] составляет 30–35 процентов. Сейчас мы совершили 20 пусков TFL-1, и половина из них успешна. По другим 10 мы не уверены — либо из-за камеры, либо потому что русские успели сбить дрон из винтовки", — утверждает 37-летний пилот дронов Джаз.

Тони же заявляет, что для нормального использования TFL-1 нужна камера получше. Это позволило бы фиксировать цель и различать ее. Сейчас ИИ прекрасно наводится на технику, но с трудом захватывает человеческую фигуру. По его словам, ИИ помогает оператору, но не заменяет его.

Сертификация Минобороны Украины

Система TFL-1, сертифицированная украинским Минобороны, уже используется на поле боя примерно двадцатью бригадами. Название компании The Fourth Law ("Четвертый закон") иронично отсылает к "трем законам робототехники" Айзека Азимова, сформулированным в 1940-х годах, которые запрещают роботам причинять вред человеку.

Основатель компании Ярослав Ажнюк объяснил изданию, что модуль подходит к нескольким типам дронов, а его цена — от 50 до 100 долларов (43–86 евро), "то есть менее 10 процентов от полной стоимости барражирующего боеприпаса". Это лишь первый уровень в линейке из пяти будущих модулей, которые в перспективе обеспечат дронам полную автономию в навигации и выборе целей.

Противник тоже не стоит на месте

Ажнюк показывает, как работает алгоритм, анализируя видео атак, снятые дронами с TFL-1. Он объясняет:

зеленый трекер — ручное управление;

— ручное управление; красный — режим ИИ;

— режим ИИ; мигающий синий — активировался второй слой нейросети, распознавший и сопровождающий технику.

После этого отдельный алгоритм автоматически выводит беспилотник в центр цели. По словам Ажнюка, именно способность системы корректно обрабатывать "тысячи пограничных сценариев" в реальной среде и отличает TFL-1 от других разработок.

Сегодня наведение на финальном участке полета — один из ключевых вызовов в сфере военных технологий, и The Fourth Law намерена занять в этом направлении прочную позицию. Компания уже ведет несколько проектов с международными партнерами. Публично известен один — совместная работа Odd Systems и датской Terma A/S над дроном-перехватчиком с ИИ-наведением. Параллельно на фронте свои ИИ-модули тестируют минимум три западные оборонные компании — Auterion, Parrot и Helsing. Однако пока неизвестно, дошли ли их разработки до серийного производства.

Программист подчеркивает, что продает свои модули исключительно украинской армии. "Наш модуль невозможно скопировать и установить на российский дрон, даже если он попадет к ним в целости", — уверяет он. Тем не менее, по данным украинского специалиста по радиоэлектронной борьбе Сергея Бескрестного, российские инженеры уже создали одну или несколько собственных ИИ-систем.

Были зафиксированы две-три атаки роев российских беспилотников, а дрон V2U, обладающий автономной навигацией и дальностью до 100 километров, судя по всему, уже выпускается серийно.

Ажнюк надеется, что государство не пропустит критический момент и начнет крупные закупки, чтобы каждый украинский дрон получил терминальное наведение, автономность и искусственный интеллект.

