Генерал объяснил, почему ПВО по принципу 'Железного купола' не станет панацеей для Украины

В мире на данный момент нет ПВО, способной сбивать все 100% вражеских целей, отметил Романенко.

Израильская противовоздушная и противоракетная оборона является прочной. Но показатели сбития вражеских целей остаются примерно на том же уровне, что и в Украине – около 90%.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Эспрессо" генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко. При этом он отметил, что Израиль имеет небольшую территорию.

По словам эксперта, система ПВО по принципам "Железного купола" не станет панацеей для Украины, поскольку она предназначена для противодействия ракетам и снарядам, как, например, из систем "Град".

"Кроме того, известно, что палестинские боевики ставят трубу на что угодно и запускают боезаряд, а когда атакует такое большое количество, то "Железный купол" не справляется с такими задачами. У израильтян достаточно мощная ПВО (самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, беспилотные аппараты) и ПРО (ракеты различных типов). Следует отметить, что израильтяне производят ПВО, а также имеют небольшую территорию, однако сбивают, как и мы, на 90%. А чтобы сбивать на 100%, то пока в мире нет таких систем", – пояснил Романенко.

Для Украины сложной является работа по противодействию баллистическим ракетам РФ. Речь идет о таких средствах, как "Искандер", "Кинжал", "Циркон". Досаждают защитникам неба и вражеские "Шахеды".

Для борьбы с такими угрозами в Украине была сформирована малая ПВО. В бригаде есть штатные подразделения, которые уничтожают российские беспилотники. Речь идет о мобильных огневых группах и дронах-перехватчиках.

"Однако пока один оператор – один дрон, а следующий шаг – когда один оператор будет управлять роем дронов-перехватчиков. Но многое в перспективе, поэтому, к сожалению, сегодня имеем трагические случаи", – добавил Игорь Романенко.

Самолет Ан-28 вооружили перехватчиками P1-SUN для уничтожения вражеских беспилотников. На одном крыле можно было заметить как минимум три крепления для перехватчиков, так что в целом самолет может нести шесть таких БПЛА.

По данным Минобороны, с начала 2026 года дроны P1-SUN уничтожили более трех тысяч российских БПЛА. Один такой перехватчик стоит 20-30 тысяч долларов, тогда как "Шахед" оценивают примерно в 50 тысяч долларов.

