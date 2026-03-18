Древний конвейер: в Германии обнаружили уникальную 'фабрику' неандертальцев

Ученые обнаружили "фабрику" времен неандертальцев по производству костного жира, возраст которой составляет 125 000 лет. Как пишет Indian Defence Review, она работала как часы.

Отмечается, что новые данные получили ученые из Лейденского университета во время археологических раскопок в Неумарк-Норд в Германии. В своем исследовании они рассказали, что в этом регионе неандертальцы не только охотились на прямобивневых слонов, но и наладили обработку костей животных в очень большом масштабе.

Исследователи поделились, что это место находится на берегу озера. Они подчеркнули, что неандертальцы выбрали это место не случайно.

Как выяснилось, на "фабрике" неандертальцы, вероятно, обрабатывали кости по меньшей мере 172 млекопитающих, включая оленей, лошадей и туров - ныне вымерший вид крупного рогатого скота. Процесс состоял из нескольких этапов: жители вскрывали кости крупных млекопитающих, чтобы извлечь костный мозг, измельчали эти кости на тысячи фрагментов, а затем нагревали их в воде, чтобы получить калорийный костный жир.

"Это было интенсивным, организованным и стратегическим процессом. Неандертальцы явно точно управляли ресурсами - планировали охоту, транспортировали туши и перерабатывали жир в специально отведенном месте", - рассказал Лутц Киндлер, первый автор исследования.

Ученый предположил, что неандертальцы, вероятнее всего, также складировали части туш животных в различных точках по всей местности перед их транспортировкой на специальное место для вытапливания жира.

"Они понимали как питательную ценность жира, так и то, как эффективно его добывать", - подчеркнул Киндлер.

Секретный ингредиент в рационе неандертальцев

Ранее The Independent писало, что неандертальцы ели не только мясо. Они также потребляли большое количество растительной пищи.

Антрополог Мелани Бисли, изучающая диету неандертальцев с помощью таких элементов, как азот, рассказала, что ее исследование указывает на секретный ингредиент в рационе неандертальцев, который может все объяснить - личинки мух.

Личинки мух - это богатый жирами источник пищи. Они появляются почти неизбежно после убийства животного, легко собираются в большом количестве и приносят питательную пользу.

