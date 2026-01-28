'Страшно представить, как бы мы держались без дронов': Соболев о технологиях для выживания

Он также рассказал, что думает о назначении Федорова и "Лазаря".

Для Украины технологии - это вопрос выживания, ведь мы не можем меряться с Россией количеством солдат. Об этом в интервью "Главкому" сказал Егор Соболев, командир отряда беспилотных систем 12-го отдельного центра специального назначения.

Отвечая на вопрос о том, что российским оккупантам поодиночке удается просачиваться через позиции украинских войск, и мы теряем людей и территории, он подчеркнул:

"Страшно представить, как бы мы держались без дронов".

Соболев добавил, что для нас технологии - это вопрос выживания, ведь мы не можем меряться с Россией количеством солдат.

Видео дня

"Но мы можем - и это нас спасает уже не один год - производить более эффективные дроны и более эффективные технологии, которые будут управлять этими дронами", - подчеркнул он.

Кадровые изменения

Командир отметил, что в этом смысле "очень хорошо, что создатель Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров стал министром обороны, потому что именно в войне дронов и программного обеспечения нужно очень хорошо разбираться в современном военном ИТ".

Военнослужащий добавил, что первые кадровые решения после его назначения "еще больше обнадеживают - имею в виду назначение "Лазаря", который будет заниматься "малой ПВО".

"В Национальной гвардии, откуда "Лазарь" пришел, он создал эффективную машину по уничтожению российской бронетехники и артиллерии, ему удалось подобрать профессиональную команду, настроить управленческие механизмы, организовать производство. В конце концов, он изобрел "Бабу Ягу"", - подчеркнул Соболев.

Он отметил, что для Украины это сейчас очень верное и жизненно необходимое решение - иметь на таких должностях "людей с такими предпринимательскими и другими талантами, как "Лазарь"".

"Когда мы такими командирами заполним важнейшие должности - мы выиграем войну", - добавил командир.

Кадровые изменения в Минобороны Украины

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласовал назначение нового заместителя командующего Воздушными силами - Павла Елизарова.

Глава государства отметил, что вопрос противовоздушной обороны касается мобильных огневых групп, дронов-перехватчиков и других средств "малой" противовоздушной обороны. Предполагается, что эта система будет трансформирована.

