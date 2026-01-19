Будет новый подход к применению ПВО Воздушными силами, - Зеленский

Президент также согласовал назначение нового заместителя командующего Воздушными силами.

В Украине будет новый подход к применению средств противовоздушной обороны Воздушными силами. Между тем Россия уже подготовилась к очередному массированному удару. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.

Зеленский отметил, что вопрос ПВО касается мобильных огневых групп, дронов-перехватчиков и других средств "малой" противовоздушной обороны. Предполагается, что эта система будет трансформирована.

"Я согласовал назначение нового заместителя командующего Воздушными силами - Павла Елизарова. В армии его знают - Лазарь. Спецподразделение, которое работает, и работает эффективно. Вместе с министром обороны Украины и военным командованием должна быть разработана и будет разработана новая организация для всего компонента именно такой защиты неба", - сказал глава государства.

Видео дня

Энергетика Украины

Зеленский также сообщил о подробном разговоре на энергетическом селекторе о восстановлении в регионах после российских ударов.

"Чрезвычайно сложно во всех приграничных и прифронтовых областях. Прежде всего это Харьков и область, Запорожье, Днепровщина, Чернигов, Сумщина. Продолжается работа в Одессе - есть задачи. Отдельное внимание Киеву и области - сейчас наиболее сложно. И, в частности, для Киева привлечены дополнительные ремонтные бригады, в том числе "Укрзализныци", других государственных компаний", - заявил он.

Президент добавил, что с премьер-министром Украины Юлией Свириденко договорились о том, чтобы правительство на этой неделе приняло необходимые решения для энергетиков.

"Должны быть дополнительные ежемесячные выплаты в условиях этой чрезвычайной ситуации - за каждый месяц - для тех наших людей, которые работают непосредственно на местах после ударов, на местах аварий - в ремонтных бригадах", - подчеркнул Зеленский.

Россия готовит новый массированный удар

Зеленский подчеркнул, что в эти дни нужно и дальше быть очень внимательными, ведь Россия "подготовилась к удару, массированному удару, и ждет момента, чтобы нанести этот удар".

"Обращайте внимание на все воздушные тревоги, и в каждой области должна быть готовность максимально оперативно отреагировать и поддержать людей", - призвал глава государства.

Доклады СБУ

Зеленский также сообщил, что сегодня на докладе были представители Службы безопасности Украины. В частности, генерал-майор Евгений Хмара - по боевым операциям и дальнейшей кадровой перестройке Службы.

"Я согласовал операции, которые нас усилят", - сказал он.

Генерал-майор Александр Поклад докладывал о противодействии российским диверсиям. Президент подчеркнул, что россияне постоянно пытаются влиять на Украину изнутри, в частности, через нападения на известных украинцев.

"Есть важный результат Службы безопасности в боевой работе на фронте - взяли россиянина, который убил украинцев, попавших в плен. В октябре прошлого года на Курщине это было. Девять наших воинов погибли. Вечная им память! Каждого российского убийцу мы найдем, и каждый будет отвечать. Я поручил Александру Покладу предоставить обществу все необходимые детали", - сообщил Зеленский.

Кроме того, на докладе был и генерал-лейтенант Василий Малюк. Президент пообещал, что активные асимметричные операции против России будут, ресурсы для этого есть.

Работа с США

"Доклад нашей делегации: провели встречи с представителями президента Соединенных Штатов. Важно, что Украина - конструктивна. Важно, что Украина реально работает на дипломатическое решение. Важно, что поддержка для Украины должна быть достаточной. Все для этого делаем", - отметил глава государства.

РФ собирается нанести ущерб украинским АЭС - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина располагает информацией о том, что Россия собирается нанести ущерб украинским атомным электростанциям.

По его словам, украинская сторона информирует США о том, что происходит в Украине, а также о постоянных ударах России по энергосистеме нашей страны.

Президент также отметил, что оккупанты всю неделю атаковали объекты "Нафтогаза" в разных регионах Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: