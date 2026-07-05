Убирать станет проще: названы 6 пород кошек, которые почти не линяют

Для многих будущих владельцев кошек важно, чтобы питомец не оставлял после себя много шерсти на одежде и вещах. Хотя полностью нелиняющих кошек не существует, некоторые породы естественным образом теряют меньше шерсти благодаря особенностям шерстного покрова, пишет marthastewart.com.
Уровень линьки у кошек зависит от многих факторов, в частности от породы и индивидуальных особенностей животного. Важную роль также играют уход и условия содержания.
Среди домашних кошек есть те, которые оставляют больше шерсти, и те, которые – значительно меньше. Это связано с природными характеристиками их шерстяного покрова.
В то же время стоит учитывать, что линька – это естественный процесс, поэтому полностью избежать появления шерсти в доме невозможно. Именно поэтому специалисты выделяют отдельные породы, которые обычно доставляют меньше хлопот в быту.
Сфинкс
Сфинкс считается самой известной породой кошек с минимальной линькой. В данном случае объяснение довольно простое: у этой породы почти или вовсе нет шерсти, поэтому и оставлять на мебели или одежде ей фактически нечего.
В то же время бесшерстные кошки нуждаются в регулярном уходе за кожей, ведь её нужно очищать от естественных жиров, которые у обычных пород поглощает шерсть.
Девон-рекс и корниш-рекс
Обе эти породы известны своей короткой волнистой шерстью и большими характерными ушами. Благодаря тонкому и негустому шерстяному покрову они относятся к кошкам с минимальной линькой.
Отличить их можно по структуре шерсти. У корниш-рекса она более бархатистая, поскольку состоит преимущественно из подшерстка. Зато у девон-рекса завитки более свободные, а голова имеет более выраженную клиновидную форму.
Питерболд
У этой породы есть несколько вариантов шерстяного покрова – от почти полного отсутствия шерсти до очень тонкого "пухового" слоя, похожего на персиковый пушок. Как и сфинксы, питерболды естественным образом оставляют в доме значительно меньше заметной шерсти.
К характерным чертам породы также относятся широкая морда, большие уши и мускулистое тело.
Русская голубая кошка
Эта порода может удивить тем, что также входит в список кошек с менее заметной линькой. Несмотря на наличие густого двойного шерстяного покрова, её короткая плотная шерсть часто кажется менее "проблемной" по сравнению с другими породами.
Сиамская кошка
Сиамская кошка имеет гладкую, плотно прилегающую к телу шерсть, поэтому её часто считают одной из пород, за которыми проще ухаживать с точки зрения линьки. Она также теряет шерсть, как и любая другая кошка, однако короткие волоски обычно менее заметны на полу, мебели и одежде.
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