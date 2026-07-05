Убирать станет проще: названы 6 пород кошек, которые почти не линяют

Выбор породы, которая, как правило, меньше линяет, не избавляет от необходимости регулярного ухода за шерстью.

Для многих будущих владельцев кошек важно, чтобы питомец не оставлял после себя много шерсти на одежде и вещах. Хотя полностью нелиняющих кошек не существует, некоторые породы естественным образом теряют меньше шерсти благодаря особенностям шерстного покрова, пишет marthastewart.com.

Уровень линьки у кошек зависит от многих факторов, в частности от породы и индивидуальных особенностей животного. Важную роль также играют уход и условия содержания.

Среди домашних кошек есть те, которые оставляют больше шерсти, и те, которые – значительно меньше. Это связано с природными характеристиками их шерстяного покрова.

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В то же время стоит учитывать, что линька – это естественный процесс, поэтому полностью избежать появления шерсти в доме невозможно. Именно поэтому специалисты выделяют отдельные породы, которые обычно доставляют меньше хлопот в быту.

Сфинкс

Сфинкс считается самой известной породой кошек с минимальной линькой. В данном случае объяснение довольно простое: у этой породы почти или вовсе нет шерсти, поэтому и оставлять на мебели или одежде ей фактически нечего.

В то же время бесшерстные кошки нуждаются в регулярном уходе за кожей, ведь её нужно очищать от естественных жиров, которые у обычных пород поглощает шерсть.

Девон-рекс и корниш-рекс

Обе эти породы известны своей короткой волнистой шерстью и большими характерными ушами. Благодаря тонкому и негустому шерстяному покрову они относятся к кошкам с минимальной линькой.

Отличить их можно по структуре шерсти. У корниш-рекса она более бархатистая, поскольку состоит преимущественно из подшерстка. Зато у девон-рекса завитки более свободные, а голова имеет более выраженную клиновидную форму.

Питерболд

У этой породы есть несколько вариантов шерстяного покрова – от почти полного отсутствия шерсти до очень тонкого "пухового" слоя, похожего на персиковый пушок. Как и сфинксы, питерболды естественным образом оставляют в доме значительно меньше заметной шерсти.

К характерным чертам породы также относятся широкая морда, большие уши и мускулистое тело.

Русская голубая кошка

Эта порода может удивить тем, что также входит в список кошек с менее заметной линькой. Несмотря на наличие густого двойного шерстяного покрова, её короткая плотная шерсть часто кажется менее "проблемной" по сравнению с другими породами.

Сиамская кошка

Сиамская кошка имеет гладкую, плотно прилегающую к телу шерсть, поэтому её часто считают одной из пород, за которыми проще ухаживать с точки зрения линьки. Она также теряет шерсть, как и любая другая кошка, однако короткие волоски обычно менее заметны на полу, мебели и одежде.

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