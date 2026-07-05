Дизайнеры назвали идеальный цвет для дома по вашему месяцу рождения

У каждой даты – свой талисман.

Дизайнеры интерьера рассказали, что идеальную цветовую гамму для дома можно подобрать, ориентируясь на месяц рождения хозяина – так же, как подбирают камень-талисман, пишет evamagazin.

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По их словам, каждый месяц связан с определенным драгоценным камнем, а его оттенок может стать основой стильного домашнего декора.

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Январь: глубокий бордовый

Главный камень января – гранат, символ верности, силы и стабильности. Дизайнер интерьеров Лекси Вестергард говорит, что эта энергия лучше всего передается насыщенным бордовым цветом.

"Это утончённый красный цвет, который создаёт элегантный и насыщенный эффект, не слишком кричащий", – подчеркнула она.

По её словам, такой оттенок особенно хорошо смотрится в коридорах, ванных комнатах или в качестве акцентной стены.

Февраль: пурпурный

Камень февраля – аметист, символ внутреннего спокойствия и гармонии. Дизайнер Лорен Лернер отмечает, что серовато-фиолетовый оттенок достаточно сдержан, чтобы выглядеть сбалансированно и красиво меняться в естественном свете.

Лучше всего он сочетается с медными или золотистыми аксессуарами и натуральным деревом.

Март: аквамариновый синий

Камень марта – аквамарин, связанный со спокойствием и защитой в путешествиях. По словам Вестергард, это "цвет-хамелеон": в зависимости от освещения он может выглядеть голубым, зеленоватым или сероватым.

Особенно красиво смотрится в ванных комнатах и на кухонных фасадах.

Апрель: светло-белый

Бриллиант – камень апреля, символ силы, чистоты и любви. Дизайнер Джойс Хьюстон считает белый цвет элегантным и вечным выбором: он служит нейтральной основой для всей комнаты, а в сочетании с фактурным текстилем, камнем и тёмными аксессуарами придаёт пространству глубину.

Май: изумрудно-зеленый

Изумруд – камень мая, символ обновления и любви. Насыщенный зеленый цвет одновременно уютный и изысканный, он не перегружает пространство.

Июнь: жемчужно-розовый

Жемчужина – символ чистоты и скромности. Нежные перламутровые розовые тона мягко отражают свет, делая комнаты светлее и воздушнее.

Июль: рубиново-красный

Рубин веками считается символом защиты и процветания. Ярко-красный акцент или целая стена придают пространству драматичности и энергии.

Август: зеленый шалфея

Перидот – камень августа, символ обновления и роста. По словам Лернер, светло-зеленый хорошо сочетается с теплыми белыми тонами, льном и светлым дубом, оставаясь при этом узнаваемым.

Сентябрь: темно-синий

Сапфир символизирует мудрость и спокойствие. Дизайнеры называют темно-синий редким сочетанием классики и драматизма – особенно в паре с мрамором и антикварными деталями.

Октябрь: пыльно-розовый

Турмалин октября бывает разных цветов и символизирует творчество и эмоциональное равновесие. Пыльно-розовый оттенок выглядит романтично, современно и успокаивающе.

Ноябрь: оранжевый

Цитрин и топаз – камни ноября, символы тепла и оптимизма. Оранжевый создает дружескую, гостеприимную атмосферу, особенно в общих зонах дома.

Декабрь: бирюзовый

Бирюза символизирует спокойствие и счастье. По словам Лернер, мягкий бирюзовый гармонирует с теплыми нейтральными тонами и натуральными материалами – отличный выбор для спальни или ванной.

Дизайнеры интерьера советуют

Напомним, что согласно фэн-шуй, слишком тёмные и "тяжёлые" цвета стен могут лишать дом энергии и спокойствия – они поглощают свет, делают комнату визуально меньше и мрачнее. Насыщенные оттенки часто выбирают ради эффектного интерьера, но без правильного освещения и мебели они скорее угнетают, чем украшают. Дизайнеры советуют: яркие/темные цвета – лучше использовать в декоре (подушки, вазы, картины), а не на всех стенах сразу.

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