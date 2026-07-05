На прощании с Хаменеи звучали призывы убить Трампа: президент США отреагировал

Новый духовный лидер Ирана Моджтаба до сих пор не появился на публике.

В Тегеране продолжалась многодневная церемония прощания с бывшим духовным лидером Ирана Али Хаменеи, который погиб вместе с родственниками во время удара США и Израиля 28 февраля, сообщает The Guardian.

Как отмечает издание, ещё до начала молитвы на поэтическом чтении поэт Мохаммад Расули заявил, что убийство Трампа – "обязанность", и спросил присутствующих, почему "худший человек в мире" до сих пор жив.

По словам журналистов, его выступление было заранее согласовано, и толпа в основном встретила слова аплодисментами.

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В то же время посол Ирана в Армении Халиль Ширгхолями написал в соцсети X, что убивать людей можно, но не идеалы. По его мнению, смерть Хаменеи лишь распространила "аромат" его идей по всему миру.

Сын Хаменеи так и не появился на публике

Как пишет издание, новый духовный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, назначенный через 10 дней после смерти отца, не появлялся на публике и не записывал никаких обращений уже три месяца. По имеющимся данным, он даже не присутствовал на похоронах собственной жены в прошлый четверг, в то время как трое его братьев стояли у гроба отца.

Официально сообщается, что Моджтаба получил ранения во время ударов США и Израиля, однако без серьезных увечий.

Реакция Трампа

Согласно материалу, президент США Дональд Трамп, увидев слёзы присутствующих на похоронах, заявил:

"Я думал, они его ненавидят".

Он предположил, что слёзы могут быть "фальшивыми".

В то же время, как отмечает издание, журналисты на месте описывают горе людей как вполне искреннее.

Что известно о смерти лидера Ирана

Ранее сообщалось, что израильские истребители сбросили 30 бомб на резиденцию Хаменеи, разрушив её до основания.

Тогда иранское государственное телевидение официально подтвердило гибель Хаменеи. Также подтвердилась гибель ряда других высокопоставленных политических и военных чиновников, включая Али Шамхани, главного советника Хаменеи по вопросам безопасности; Мохаммеда Пакпура, командующего влиятельным Корпусом стражей исламской революции; и министра обороны Амира Насирзаде.

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