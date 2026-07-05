Коварный план: в DeepState объяснили, зачем россиянам перемирие в Константиновке

Аналитики считают, что ни в коем случае нельзя соглашаться на предложение врага.

Четырехчасовое перемирие в Константиновке, которое предложило Минобороны РФ Украине, является коварным планом, на который ни в коем случае нельзя соглашаться, ведь именно ударно-поисковые операции украинской авиации не дают врагу полноценно закрепиться и захватить город. Об этом пишут аналитики мониторингового проекта DeepState.

"Инфильтрация объясняется количественным превосходством противника и недостаточным количеством пехоты в наших силах. И именно удары дронов создают противнику серьезные препятствия", – пояснили в DeepState.

По словам экспертов, враг это понимает и ищет любые возможности оккупировать город, где гибнет много его солдат. По мнению аналитиков, "лицемерно предлагать Украине прекратить обстрелы", когда именно россияне уничтожают город постоянными ударами КАБами и дронами.

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"Категорически нельзя соглашаться на какие-либо мирные временные предложения врага, ведь это ложь, за которой скрывается коварство", – отметили в DeepState.

Ситуация в Константиновке

Как отметили аналитики, сейчас в Константиновке продолжаются активные бои за город. По их словам, противник подошел к окраинам населенного пункта, начал там закрепляться и проникать вглубь города.

По данным DeepState, россияне пытаются закрепиться на местности в районе Ильиновки и Новодмитровки, чтобы перекрыть любое движение и установить контроль практически во всей Константиновке. Одновременно с этим, пишет проект, продолжаются постоянные проникновения в сам населенный пункт, где враг несет значительные потери.

"Обстановку в городе нельзя назвать легкой и контролируемой, однако стоит отметить, что Константиновка остается под контролем Сил обороны Украины. Следует понимать, что "флаговтики", которые часто встречаются в сети, являются исключительно медийной составляющей врага, ведь всех пехотинцев, доживших до момента съемки, уничтожают или берут в плен", – пояснили аналитики.

Россияне предложили перемирие в Константиновке: что это означает

Ранее УНИАН писал, что россияне предложили перемирие в Константиновке с 12 до 16 часов по московскому времени 6 июля. Они объяснили это гуманитарной инициативой, мол, им нужно вывезти тела погибших. Но военнослужащий и политолог Кирилл Сазонов отметил, что такой их аргумент нельзя воспринимать всерьёз.

Он напомнил, что подобное уже происходило в Донецком аэропорту ещё во время АТО, и тогда оккупанты проникли на территорию аэропорта и под землёй пробрались в сам аэропорт, начали его минировать и взрывать. Военный выразил убеждение, что перемирие нужно РФ, чтобы завести дополнительные силы в город.

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