Украина купила шведские Gripen дороже, чем Польша американские F-35, – СМИ

Журналисты отмечают, что многие детали контракта остаются неизвестными, и ответ может крыться именно в этом.

Контракт на поставку Украине 16 новых истребителей Gripen E предусматривает цену за самолет, которая даже выше, чем цена за один F-35, которые Польша закупила в США. Об этом пишет польское издание Interia, анализируя доступную информацию по этим контрактам.

Автор публикации отмечает, что 16 новых "Грипенов" обойдутся Украине в общей сложности в 24,6 млрд шведских крон, или около 2,54 млрд долларов. В пересчете один Gripen E будет стоить примерно 158,75 млн долларов – больше, чем Польша заплатила за один F-35 по контракту 2020 года (143,75 млн долларов за машину).

Как отмечается в публикации, правительство Швеции фактически приобретёт 16 новых Gripen E у компании Saab на средства европейского кредита, после чего они будут переданы Украине. В дополнение к этому Швеция планирует безвозмездно передать ещё 16 самолётов Gripen C/D из состава собственных ВВС. Кроме того, соглашение также включает пакет поддержки, запасные части и комплексное обучение.

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Польское издание отмечает, что высокая стоимость одного Gripen E выглядит необычно, поскольку этот самолет традиционно позиционируется как более дешевая альтернатива F-35. Однако украинский контракт не является уникальным. Ранее Колумбия заказала 17 самолетов Gripen по еще более высокой цене – примерно по 211,8 млн долларов за самолет. Но и там в контракте также предусмотрен пакет логистических и других услуг.

Автор публикации предупреждает, что прямые сравнения контрактов на закупку оружия нельзя проводить в лоб, ведь значительная часть договоренностей не раскрывается. Поэтому остается неизвестным, какой именно объем технической поддержки, логистики и сервиса заложен в стоимость контракта. Более высокая цена может объясняться именно большим объемом дополнительных услуг. К тому же после начала полномасштабной войны цены на вооружение в мире существенно выросли, поэтому контракты 2020 и 2026 годов заключались в совершенно разных рыночных условиях.

Также издание напоминает, что по факту полякам их "дешёвые" F-35 обошлись дороже, чем было прописано в контракте. Ведь впоследствии Польша была вынуждена докупать вооружение для этих самолётов уже отдельно. Зато украинско-шведский контракт, вероятно, уже будет включать пакет вооружений.

Автор также выдвигает неподтвержденную гипотезу, что более высокая цена на "Грипены" для Украины может объясняться небольшой манипуляцией со стороны шведского правительства. Речь идет о том, что стороны прописали более высокие цены на новую модификацию Gripen E для того, чтобы шведское правительство могло публично объявить, что более старые Gripen C/D будут переданы бесплатно. Хотя фактически они частично оплачиваются контрактом на новые самолеты. В то же время автор подчеркивает, что это лишь гипотеза, и никаких доказательств этому нет.

Подводя итог, издание отмечает, что оборонные закупки редко сводятся к простой покупке техники по фиксированной цене и всегда содержат много засекреченных пунктов, влияющих на конечную стоимость.

Другие новости об вооружениях

Как писал УНИАН, в Польше разразился очередной скандал вокруг Украины. Польские политики возмущены тем, что правительство в срочном порядке поставило Украине зенитные ракеты, не сообщив об этом парламенту.

На этом фоне министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш поручил рассекретить данные о военной помощи Украине с 2022 по 2026 год и расследовать возможное разглашение государственной тайны. Он пояснил, что решение было принято после консультаций с премьером Дональдом Туском и что каждая поставка согласовывалась с президентом страны.

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