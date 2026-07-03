Украинские дроны парализовали крупнейший НПЗ 'Лукойла'

В результате атаки на заводе была повреждена главная установка первичной переработки АВТ-6.

Нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (НОРСИ) в Кстово приостановил переработку нефти после атаки украинских дронов. Об этом пишет The Moscow Times.

Отмечается, что НОРСИ занимает в России 4-е место по мощности и 2-е по производству бензина. В четверг, 2 июля, завод атаковали украинские беспилотники.

В результате атаки на заводе была повреждена главная установка первичной переработки АВТ-6. По данным издания, она обеспечивала 53% мощности предприятия. Кроме того, в ходе атаки 24 июня Украина вывела из строя установку первичной переработки АВТ-5.

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В издании отметили, что с 2 июля НОРСИ приостановил продажу оптовых партий бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже.

Журналисты добавили, что НОРСИ ежегодно перерабатывает около 15 млн тонн нефти и производит 5 млн тонн бензина.

Удар по НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" - что известно

Напомним, что нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово был поврежден в результате атаки, проведенной Силами обороны Украины 2 июля.

В Генеральном штабе ВСУ рассказали, что НПЗ был атакован в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора. В частности, было зафиксировано попадание в объект с последующим возгоранием на территории предприятия.

В Генштабе подчеркнули, что НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России.

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