Россия не собирается вступать в реальные мирные переговоры до 2027 года, - FT

В Москве надеются на то, что США заставят Украину пойти на значительные уступки.

Украина наносит удары по российской энергетической инфраструктуре с беспрецедентной интенсивностью. Это провоцирует в России самый серьезный топливный кризис за последние десятилетия, пишет Financial Times.

Согласно данным польской аналитической группы Rochan Consulting, в мае Украина нанесла 16 успешных ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, что является рекордным показателем для одного месяца.

Отмечается, что с начала 2026 года по российским нефтеперерабатывающим заводам были нанесены не менее 194 ударов, что в 11 раз превышает показатели за аналогичный период предыдущего года. В этом году Украина и РФ также нанесли рекордное количество ударов с помощью дронов и ракет.

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Минобороны РФ заявляет, что российские средства ПВО перехватывают большую часть украинских дронов, однако в издании подчеркнули, что в любом случае сам по себе рост частоты и количества атак привел к увеличению числа попаданий по стратегическим энергетическим объектам России.

В Москве не ждут реальных переговоров до февраля

В издании напомнили, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что СБУ этим летом начнет операцию по оказанию влияния на Россию, чтобы побудить её к прекращению войны. Однако Путин все еще не дал никаких признаков того, что действия Украины заставят его сесть за стол переговоров. Напротив, он продолжает говорить о том, что Россия якобы "выигрывает войну".

Украинские чиновники рассказали журналистам, что российские переговорщики сообщили американской стороне о том, что Москве необходимо добиться от Киева согласия на радикальные уступки для завершения войны. По их словам, трехсторонние мирные переговоры при посредничестве США вряд ли возобновятся до конца лета.

Один из чиновников подчеркнул, что сосредоточенность России на максималистских целях Путина означает, что Москва вряд ли примет участие в каких-либо конструктивных переговорах до февраля следующего года.

"На данный момент предпочтительным вариантом для россиян по-прежнему остается то, что американцы "передадут" им Украину. Они не дают ни малейшего намека на какие-либо уступки. Они продолжают повторять одни и те же цели… Их позиция в переговорах по сути означает, что оснований для переговоров нет", - поделился собеседник издания.

Кроме того, источники отметили, что Путин отдал приказ своим войскам захватить оставшуюся часть Донецкой области до конца года, несмотря на то, что наземное наступление России значительно замедлилось.

Украина приблизила войну Путина к его собственной стране

Также журналисты отметили, что кампания по нанесению ударов по российской энергетической инфраструктуре как никогда ранее приблизила войну российского диктатора Владимира Путина к его собственной стране и вынудила более половины регионов страны ввести строгие ограничения на продажу топлива.

По словам аналитиков, растущий успех украинской кампании "дальнобойных санкций" связан со способностью Украины значительно нарастить производство дронов, а также улучшить их управление.

"Украина добилась технологического прорыва, который позволил ей производить больше беспилотников дальнего радиуса действия и нарастить объемы серийного производства в целом", – сказал Стефан Майстер, руководитель программы "Евразия" в Немецком совете по международным отношениям.

Высокопоставленные украинские чиновники в комментарии изданию заявили, что свою роль сыграла и помощь американских спецслужб, которые помогли Украине проложить оптимальные маршруты для дронов и обойти системы противовоздушной обороны РФ.

Данные, опубликованные Минобороны России, показывают, что за первые шесть месяцев 2026 года над территорией РФ и оккупированными украинскими территориями было перехвачено не менее 63 933 дрона, запущенных из Украины. Половина всех заявленных перехватов пришлась на последние два месяца: по данным России, в мае было сбито 14 195 беспилотников, а в июне – 17 832.

Директор московского аналитического центра "Центр анализа стратегий и технологий" Руслан Пухов в разговоре с журналистами заявил, что украинские удары также разрушили тщательно поддерживаемую Кремлем иллюзию о том, что в России во время войны продолжается нормальная жизнь.

"В принципе, мы видим, что Путин допустил в этой войне ещё одну фатальную стратегическую ошибку, по какой-то причине полагая, что время играет только на его стороне. Ему не удалось заставить Украину капитулировать, но он дал ей достаточно времени для налаживания массового производства средств для глубоких ударов", - сказал Пухов.

Эксперт добавил, что теперь РФ придется затратить значительные ресурсы на укрепление своей противовоздушной обороны. Он не исключает, что речь идет и об увеличении объемов производства систем и перехватчиков.

"Украина не просто наносит больше ударов, чем год назад. Эта кампания превратилась из относительно узконаправленных действий против нефтяной инфраструктуры в более широкую стратегическую кампанию по блокированию, направленную на одновременный ущерб энергетической, логистической, промышленной и экспортной системам России", - сказал журналистам директор Rochan Consulting Конрад Музыка.

Украина использовала слабости Кремля, чтобы ударить по ключевым целям

Ранее El Pais писало, что удары Украины по Москве, Санкт-Петербургу и оккупированному Крыму имеют серьезные последствия для россиян.

Редактор издания "Милитарный" Вадим Кушников отметил, что украинским военным удается обходить российскую противовоздушную оборону, так как оккупанты испытывают нехватку зенитных ракет.

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