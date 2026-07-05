Фанаты Трампа потеряли почти 4 миллиарда долларов, поверив своему кумиру, – NYT

Трамп запустил псевдокриптовалюту и призвал своих поклонников покупать её. Это обогатило президента США, но принесло убытки тем, кто ему поверил.

Почти миллион мелких инвесторов, которые приобрели криптовалютный мемкоин президента США Дональда Трампа $TRUMP, в совокупности потеряли около 3,81 млрд долларов, или около 3800 долларов каждый. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на отчет аналитической компании Nansen.

Как говорится в публикации, оценка была обнародована вскоре после того, как Дональд Трамп подал ежегодную финансовую декларацию. Из неё следует, что только на этом криптовалютном проекте он получил выплату в размере 636 млн долларов.

Издание отмечает, что модель работы мемкойна обеспечивала прибыль самому Трампу независимо от того, рос ли или падал курс токена. Он получал комиссионные с каждой операции с монетой, при этом регулярно призывая своих сторонников покупать и торговать ею через социальную сеть Truth Social.

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Запуск $TRUMP состоялся за три дня до инаугурации президента. В своем сообщении Трамп призвал сторонников присоединиться к сообществу держателей токена. Однако, как отмечает издание, для большинства инвесторов это решение оказалось убыточным.

По данным Nansen, деньги потеряли 988 905 криптокошельков – примерно двое из каждых трёх покупателей мемкойна. Общая сумма их потерь, включая нереализованные убытки тех, кто до сих пор держит токены, составляет 3,81 млрд долларов. По состоянию на пятницу монета торговалась по 1,76 доллара, что на 97% ниже пикового значения в 75,35 доллара.

"Этот показатель свидетельствует о том, что небольшое количество ранних покупателей получило огромную прибыль, в то время как подавляющее большинство розничных инвесторов понесло убытки", – говорится в отчете.

В то же время почти 500 тысяч криптокошельков все же зафиксировали прибыль от торговли $TRUMP. По подсчетам Nansen, их совокупный доход достиг около 4 млрд долларов. Авторы материала объясняют это тем, что профессиональные трейдеры, использующие автоматизированные торговые алгоритмы, быстро купили токены на старте, а затем продали их менее опытным инвесторам после резкого скачка цены.

Одним из тех, кто понес убытки, стал криптотрейдер Николас Пинто, который, по его словам, вложил в $TRUMP около 500 тысяч долларов и потерял примерно половину этой суммы.

"Он использует влияние президентского поста для запуска криптовалют, когда в глазах общественности кажется человеком, которому можно доверять. Это невероятно. Это почти законное мошенничество", – прокомментировал ситуацию Пинто.

Эксперты не исключают, что в будущем инвесторы, потерявшие средства, могут подать коллективные иски, хотя на сайте мемкойна с самого начала содержалось предупреждение о том, что токен не следует рассматривать как инвестиционный инструмент.

Дональд Трамп: последние новости

Как писал УНИАН, за 2025 год президент США Дональд Трамп задекларировал доходы в размере 2,2 миллиарда долларов, основную часть которых принесли криптовалютные проекты. Помимо мемкойна Trump и других криптовалют, доходы ему принесли продажи брендированных товаров и дивиденды крупных компаний.

Также мы сообщали, что Хантер Байден высмеял Дональда Трампа, призвав выдвинуть его на Нобелевскую премию мира за "многочисленные завершения войны с Ираном". Он напомнил, что Трамп объявлял о прекращении этого конфликта не менее 38 раз.

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