Почему в магазинах яйца не хранят в холодильнике: причина очень проста

Не стоит опасаться, что яйца, которые хранились в магазине на полке без холодильника, представляют опасность.

Вернувшись из магазина, большинство людей сразу кладут яйца в холодильник. Однако в супермаркетах они обычно лежат на обычных полках при комнатной температуре. Почему так – объяснило издание Egeszsegkalauz.

Как отмечается, не стоит опасаться, что яйца, которые хранились в магазине на полке без холодильника, менее качественны или опасны.

"В магазинах температура воздуха обычно значительно ниже и стабильнее, чем в обычной квартире, что замедляет процессы порчи. Кроме того, яйца обычно быстро покупают, поэтому они не проводят много времени на полках. Постоянный товарооборот также способствует тому, что продукция остается в надлежащем состоянии до момента продажи", – говорится в статье.

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Тем не менее в домашних условиях специалисты советуют хранить яйца при температуре от 2 до 8 °C. Мы выбираем холодильник, потому что таким образом проще всего обеспечить соответствующие условия.

У магазинов есть и практическая причина

Хранение яиц на обычных полках имеет и экономическое объяснение. Авторы пояснили, что приобретение, эксплуатация и обслуживание холодильного оборудования обходятся дорого. Кроме того, количество холодильных мест ограничено, поэтому магазины обычно используют их для продуктов, которые действительно нуждаются в постоянном низкотемпературном хранении.

Яйца же достаточно хорошо переносят кратковременное пребывание при температуре, близкой к комнатной, поэтому во многих магазинах их размещают на обычных полках.

На что обратить внимание при покупке

Независимо от того, покупаете ли вы яйца из холодильника или с обычной полки, в издании советуют проверить несколько важных моментов. Прежде всего – срок годности.

Также нужно внимательно осмотреть скорлупу, чтобы не положить в корзину яйца с трещинами, через которые внутрь могут проникать бактерии. Кроме того, стоит проверить, чтобы яйцо не было слишком лёгким или не "болталось" внутри. Такой признак может свидетельствовать о потере свежести.

Перепады температуры опаснее, чем комнатная температура

Отмечается, что самой большой проблемой для яиц является не кратковременное пребывание вне холодильника, а частые перепады температуры. Ведь если яйцо нагревается, а затем снова охлаждается, на поверхности скорлупы может образоваться конденсат, который способствует развитию некоторых микроорганизмов.

Именно поэтому после возвращения из магазина желательно сразу положить яйца в холодильник и не оставлять их надолго на кухонном столе.

В разных странах правила различаются

Правила хранения яиц в разных странах мира существенно различаются, говорится в статье. В некоторых странах яйца охлаждают на протяжении всей цепочки поставок, тогда как в других они обычно продаются на полках при комнатной температуре.

Авторы пишут, что такие различия связаны как с различными требованиями к безопасности пищевых продуктов, так и с особенностями обработки яиц.

"Поэтому не стоит удивляться, если за границей вы увидите совершенно иную практику, чем та, к которой привыкли дома", – отмечают в издании.

Лучшее место для яиц дома – не дверца холодильника

Многие люди хранят яйца в специальном лотке на дверце холодильника. На самом деле это не лучшее место, отмечается в статье, ведь при каждом открывании дверцы температура именно там меняется чаще всего.

Эксперты советуют хранить яйца на внутренних полках холодильника, где температура остается более стабильной.

Чтобы как можно дольше сохранить их свежесть, стоит оставлять яйца в оригинальной картонной упаковке. Она защищает скорлупу и предотвращает впитывание посторонних запахов от других продуктов.

Ранее УНИАН писал о том, почему мы не едим индюшиные яйца. Отмечалось, что они вполне пригодны для употребления в пищу, однако недоступны потребителям, поскольку не попадают на рынок. Причина в том, что для фермеров индюшиные яйца просто нерентабельны.

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