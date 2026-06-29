Секрет сочности чебуреков состоит в одном ингредиенте для фарша.

Сложно представить человека, которому были бы безразличны чебуреки со свининой. От одного названия этого блюда уже текут слюнки. И хотя для любителей этого блюда существуют специальные чебуречные, самые вкусные изделия все равно получаются дома. Однако многие кулинары пересушивают фарш, поскольку не знают о секретном ингредиенте.

Как сделать сочное мясо для чебуреков

Классическая чебуречная начинка состоит из фарша, соли и специй. Однако опытные кулинары знают, в чем секрет сочности чебуреков - для этого в мясо обязательно нужно влить жидкость. В идеале рекомендуется использовать бульон, но подойдет и обычная холодная вода. На полкилограмма фарша понадобится около ста миллилитров.

Не менее важно использовать много лука. Фарш для чебуреков сочный, когда вес овоща равен количеству мяса. А чтобы луковица не перебивала мясной вкус, ее стоит перебить блендером или мясорубкой.

Видео дня

И последний нюанс - чтобы у вас был действительно сочный фарш на чебуреки, рецепт советует раскатать тесто как можно тоньше. Это значит, что такие изделия быстро пожарятся. А чем меньше готовится мясо, тем больше сока в нем сохраняется. Если же пирожок будет толстым, то и начинка внутри пересушится.

Домашние чебуреки со свининой - подробный рецепт

Классический чебурек по сути представляет собой пирожок с мясной начинкой. Однако он готовится проще большинства подобных блюд, поскольку тесто не требует долгого замешивания, а фарш закладывается в сыром виде.

Возьмите такие ингредиенты на тесто на чебуреки:

двести пятьдесят миллилитров теплой воды;

пятьсот граммов муки;

две столовые ложки масла;

немного соли.

А для начинки вам понадобятся такие продукты:

пятьсот граммов фарша;

две крупные луковицы;

сто миллилитров воды или бульона;

зелень;

соль и любые пряности по вкусу.

Также не забудьте подготовить не менее 200 граммов рафинированного масла, в котором будут жариться чебуреки.

В теплую воду вмешайте соль и масло. Постепенно всыпайте муку и замешивайте тесто сначала ложкой, а потом руками. Вымешивайте массу около 5 минут, пока она не станет однородной и густой.

Для начинки смешайте фарш, измельченный в мясорубке или блендере лук, холодную воду или бульон. Добавьте рубленую зелень. Хорошо вымешайте массу вилкой не меньше 5 минут.

Присыпьте стол мукой. Разделите тесто на 7-8 одинаковых частей. Каждую раскатайте в тонкий круг. На середину выложите фарш на чебуреки со свининой. Сложите края теста, защипните и прижмите зубчиками вилки.

На сковороду налейте масла так, чтобы оно доходило до середины пирожков. Хорошо разогрейте. Жарьте чебуреки со свининой на сковороде по две-три минуты с каждой стороны. Готовое блюдо положите на салфетки для впитывания излишков жира.

Вас также могут заинтересовать новости: