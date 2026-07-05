Россия готовит новый удар по Украине: Зеленский призвал реагировать на сирены

Президент просит партнеров ускорить поставки ракет-перехватчиков.

Россия готовит новый массированный удар по Украине, приуроченный к саммиту НАТО, который начнется на следующей неделе. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

"Есть снова данные разведки о том, что россияне готовят новый массированный удар. Это в духе Путина – сразу после Дня независимости Америки и перед саммитом НАТО в Анкаре. Россия хочет принести еще больше зла и убить людей", – сообщил он.

Президент призвал украинцев обращать внимание на сигналы воздушной тревоги.

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Кроме того, Зеленский обратился к западным партнерам Украины и напомнил, что задержки с поставками ракет для украинской ПВО, в частности для систем Patriot, приводят к гибели людей и побуждают Россию продолжать войну.

"У мира есть необходимое количество и качество средств ПВО – нужны ваши решения, чтобы была реальная защита жизни в Украине. И прежде всего это, конечно, решение Америки, решение сильных в Европе и в мире. Пожалуйста, проявляйте активность в принятии решений и защищайте жизни. Ракеты для систем "Патриот" нужны не на складах, а в дивизионах "Патриот" в Украине", – подчеркнул глава государства.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что российские наступательные операции в Украине почти не приносят результатов, и это может создать условия для завершения войны путем переговоров.

Он подчеркнул, что стратегия обороны для Украины оказалась более эффективной, чем масштабные контрнаступления, которые в 2023 году стали "тактической катастрофой". По его словам, Россия платит чрезвычайно высокую цену за каждый новый километр территории, а поддержка США и НАТО в оборонной тактике позволила Киеву использовать свое преимущество.

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