Нацбанк впервые с начала года купил валюту на межбанке

Регулятор купил доллары.

Национальный банк Украины впервые с начала 2026 года купил валюту на межбанковском рынке.

Об этом свидетельствуют данные статистики НБУ о валютных интервенциях.

За неделю с 29 июня по 3 июля Нацбанк продал на межбанке 1 144,27 млн долларов – это на 175,15 млн долларов меньше, чем неделей ранее.

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Регулятор обеспечивает спрос рынка за счет собственных резервов. Но именно на этой неделе НБУ впервые купил валюту – 650 тысяч долларов.

Как показывает статистика, с начала июня банк продал на межбанковском рынке более миллиарда долларов.

Курс валют – актуальные новости

Курс доллара в воскресенье, 5 июля, в большинстве обменных пунктов и касс банковских отделений находился в пределах: покупка – 44,15–44,55 грн, продажа – 44,60–45,10 грн.

Курс евро в тот день колебался в пределах: покупка – 50,70–51,25 грн, продажа – 51,30–51,80 грн.

Напомним, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой ранее прогнозировал, что валютный рынок Украины в июле не будет демонстрировать резких колебаний.

Банкир отмечал, что наиболее чувствительным фактором для июля является именно топливо: если на внешних рынках не произойдет резкого подорожания нефти, у импортеров не будет дополнительного стимула ускоренно скупать валюту. По его прогнозу, базовый сценарий до 12 июля предполагал курс доллара в пределах 44,7–45,1 грн, а евро – 51,5–52,5 грн.

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