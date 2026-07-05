'Связи с Путиным неоспоримы': Писториус призвал закрыть ультраправым доступ к гостайнам

По словам Писториуса, существуют подозрения, что партия АдГ получает деньги напрямую от Кремля.

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал ограничить доступ к секретной информации для потенциальных министров из ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в правительстве. Об этом пишет Politico.

Писториус отметил, что АдГ имеет тесные связи с Москвой и российским диктатором Владимиром Путиным.

"Достаточно лишь прислушаться к публичным заявлениям многих представителей АдГ. Их тесные связи с Путиным неоспоримы. Существуют также подозрения, что из России поступают деньги. Очевидно, что этого не должно происходить", - сказал он.

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В издании напомнили, что на федеральных выборах в феврале 2025 года АдГ заняла второе место, набрав 20,8% голосов. Это лучший результат крайне правой партии со времен Второй мировой войны. Уже в сентябре состоятся выборы в двух восточных землях – Саксонии-Анхальт и Мекленбурге-Передней Померании.

В АдГ считают, что в краткосрочной перспективе у неё есть все шансы прийти к власти, особенно в Саксонии-Анхальт, где она может получить абсолютное большинство. В издании отметили, что в таком случае партия сможет впервые сформировать правительство этой земли.

Также журналисты напомнили, что в рамках федеральной системы Германии правительства 16 земель обладают широкими полномочиями во многих сферах, включая отдельные виды деятельности спецслужб.

Писториус заявил, что вероятность того, что АдГ сможет получить абсолютное большинство в Саксонии-Анхальт, вызывает крайнее беспокойство.

"АдГ не оставляет никаких сомнений относительно своих намерений в отношении нашей демократии. Поэтому это был бы очень, очень плохой знак. Мы должны быть готовы реагировать на это еще более решительно и противостоять этому", - подчеркнул министр обороны Германии.

Глава немецких ультраправых пообещала восстановить связи с РФ

Ранее лидер ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что Берлин должен прекратить бойкот российской нефти и пообещала восстановить связи с Россией в случае получения поста канцлера.

Вайдель уверена, что АдГ может выиграть выборы в двух ключевых федеральных землях Германии в ближайшие месяцы. Она назвала их вехами на пути к обеспечению поста канцлера Германии уже на следующих национальных выборах, которые должны состояться к 2029 году.

Также Вайдель заявила, что Германия должна вернуть "дешевую энергию из России", поскольку она обеспечивала успех немецкой экономики.

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