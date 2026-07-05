Украина использовала слабости Кремля, чтобы ударить по ключевым целям, - El Pais

Амбициозная стратегия Украины вместе с быстрым развитием ее арсенала, совпадает с нехваткой средств ПВО у РФ.

Удары Украины по Москве, Санкт-Петербургу и оккупированному Крыму имеют серьезные последствия для россиян и сейчас достигают целей, которые никогда ранее не были достигнуты.

Об этом пишет издание El Pais и отмечает, что удары по критически важной инфраструктуре внутри России, особенно по энергетическим объектам, являются частью украинской стратегии в течение последнего года.

"А тактика удушения Крыма частыми и целенаправленными атаками на дороги, мосты, железные дороги и даже паромы появилась сравнительно недавно", - написало издание.

Видео дня

В обоих случаях, по мнению опрошенных изданием аналитиков, это частичные победы Украины, но они указывают на беспрецедентную тенденцию. В частности, в начале полномасштабного вторжения в 2022 году, вызов, подобный нынешнему, был немыслим.

"Прошло более 52 месяцев... и Путин не просто далек от достижения своих целей: в последние дни он даже выразил гнев", - отметило издание.

Редактор издания "Милитарный" Вадим Кушников объяснил, что ситуация быстро поменялась из-за стремительного развития гонки вооружений. По его словам, "атаки на Санкт-Петербург и Москву являются самыми сложными и изощренными из когда-либо осуществленных украинскими силами".

Однако, как отметило издание, есть и другой аспект понимания того, почему украинским военным удается обходить российскую противовоздушную оборону. "Российские войска испытывают нехватку зенитных ракет… и это одна из причин, почему украинские беспилотники и ракеты поражают цели на территории России", - объяснил Кушников.

Экс-заместитель министра обороны Алина Фролова добавила, что Украина нарастила производство ударных ракет большой и средней дальности, а сама Россия при этом, по словам Фроловой, "страдает от нехватки персонала, технологий и денег".

Изолировать Крым

Фролова продолжила, что, например, освободить Крым благодаря таким ударам проще, чем Донбасс, в силу географических особенностей. В Крыму планируется "операция по изоляции", которая не принесет краткосрочных результатов. Но если Россия потеряет эту территорию, предсказывает она, это "будет катастрофой для Путина".

Она отметила, что без снабжения, топлива, воды и электричества, там станет невозможно содержать войска. Следующим шагом, по словам Фроловой, должно стать полное выведение из строя Керченского моста.

Кроме того, как добавил Кушников, изоляция Крыма нужна, чтобы остановить его использование против Украины.

Война в Украине: новости

Как сообщал УНИАН, российский диктатор Владимир Путин провел "постановочную" встречу с военным руководством, на которой заявил о значительных успехах на фронте, в том числе и якобы о захвате всей Луганской области и города Константиновка. Однако, аналитики Института изучения войны отметили, что эти заявления сильно преувеличены и совершенно не соответствуют действительности.

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