Секрет идеального шницеля: в какой последовательности панировать мясо

Существует определённая технология, благодаря которой мясо получается идеально прожаренным и нежным внутри.

Правильная последовательность панировки имеет решающее значение для приготовления шницеля. Именно соблюдение этой простой технологии определяет, каким будет результат на тарелке, пишет libertatea.ro.

Процесс начинается с муки, которая выполняет роль слоя, впитывающего лишнюю влагу с поверхности мяса. По словам экспертов, мука создает идеальную основу для яиц, благодаря чему они лучше держатся. Если пропустить этот этап, яйца будут соскальзывать с мяса, а панировочные сухари лягут неравномерно, что может привести к отслоению корочки во время жарки.

После того как мясо обваляли в муке, его окунают во взбитые яйца. Они действуют как естественный "клей", связывающий муку и сухари. При этом важно дать лишней жидкости стечь, чтобы избежать слишком толстого слоя, который во время жарки может стать мягким.

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Последний этап – панировка в сухарях. Делать это следует, не прижимая слишком сильно. Равномерное покрытие обеспечивает хрустящую и золотистую корочку, которая не отслоится во время жарки.

После подготовки шницели рекомендуется оставить на 10–15 минут. Этот приём, который используют опытные хозяйки, помогает ингредиентам лучше "схватиться" с мясом.

Для идеального результата также важно хорошо обсушить мясо перед панировкой, разогреть масло до высокой, но не чрезмерной температуры и жарить небольшими порциями. После жарки шницели выкладывают на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира.

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