Будущие достижения россиян в наступлении в Украине близки к нулю, - Вэнс

Контрнаступление Сил обороны в 2023 году вице-президент США назвал "стратегической и тактической катастрофой".

Россияне сейчас находятся в таком положении, когда то, что они могут получить, продолжая наступательные операции в Украине, приближается к нулю. Это может создать необходимые условия для завершения войны путем переговоров. Такое мнение высказал вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью The Sunday Times.

По словам Вэнса, когда он впервые изучал конфликт между Россией и Украиной, ему казалось очевидным, что развитие беспилотных технологий означает, что для Киева было бы логичнее закрепиться и измотать Москву, чем начинать дорогостоящую наступательную операцию с целью возвращения оккупированных территорий.

"Если вы помните, летом 2023 года главным спором было то, стоит ли Украине начать масштабное контрнаступление. Почти весь западный мир, включая президента Байдена (бывший президент США Джо Байден, – ред.), подталкивал украинцев к масштабному контрнаступлению, которое, если оглянуться назад, оказалось стратегической и тактической катастрофой", – отметил вице-президент.

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Как он отметил, нынешняя администрация США склоняется к тому, что украинцы, пока идут переговоры, "должны просто занимать максимально оборонительную позицию".

"Такой подход принес гораздо больше плодов, потому что обороняться легче, чем наступать. Это позволило украинцам чуть больше использовать свое тактическое преимущество. Честно говоря, россияне сейчас находятся в таком положении, когда то, что они могут получить благодаря продолжению наступательных операций, крайне мало – приближается к нулю. Это вполне может создать пространство, необходимое нам для завершения этого дела", – утверждает Вэнс.

Он также подчеркнул, что Россия платит чрезвычайно высокую цену за каждый новый захваченный километр украинской территории.

"И я думаю, что это потому, что Соединённые Штаты и НАТО поощряли Украину больше сосредоточиваться на обороне – и это доказало свою эффективность", – добавил американский вице-президент.

Ситуация на поле боя в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, вечером 3 июля российский диктатор Владимир Путин объявил о якобы полном захвате Константиновки. Украинский Генштаб отреагировал на это заявление, заверив, что эта информация не соответствует действительности, мол, город остается под контролем Сил обороны. По словам спикера военного ведомства Андрея Ковалева, российские небольшие пехотные группы периодически пытаются проникнуть в Константиновку, однако украинские военные проводят контрдиверсионные мероприятия.

Также мы писали, что, по подсчётам Института изучения войны, наступление РФ за год замедлилось в 16 раз. Аналитики выяснили, что в июне 2026 года российские войска захватили или проникли на территорию Украины площадью около 30,42 кв. км. Средний темп их продвижения составлял примерно 1,01 кв. км в день. Тогда как в июне 2025 года российская армия захватила 481,25 кв. км, продвигаясь в среднем на 16,04 кв. км ежедневно.

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