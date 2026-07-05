Медведев заявил, что "любое государство – и маленькое, и огромное – сможет разобраться со своими проблемами самостоятельно".

Заместитель председателя Совбеза РФ и бывший президент России Дмитрий Медведев поздравил США с 250-летием независимости. В своем Telegram-канале он написал, что не знает, можно ли назвать страну примером для подражания или "империей зла".

"США стукнуло 250 лет. Они пример для подражания или "империя зла"? На мой взгляд, ни то ни другое", - написал Медведев.

Также заместитель председателя Совбеза РФ цинично заявил о том, что "страны не могут принимать решения за другие государства".

Видео дня

"Вот в чем едины большинство стран на планете: Америка не вправе принимать решения за других. Любое государство – и маленькое, и огромное – сможет разобраться со своими проблемами самостоятельно. У США и Белого дома нет никакого права навязывать другим свою волю", - добавил он.

Медведев отметил, что США сперва должны "разобраться с бардаком в своём доме".

Путин устроил цирк с Константиновкой ко Дню независимости США

Ранее американский Институт изучения войны (ISW) в своем отчете подчеркнул, что заявление российского военно-политического руководства о полной оккупации Константиновки не соответствует действительности. Аналитики считают эти слова "спектаклем, ориентированным на США".

В ISW отметили, что российские войска добились тактических успехов в Константиновке в последние недели. Однако основная часть российского присутствия в городе состоит из небольших групп диверсантов.

Вас также могут заинтересовать новости: