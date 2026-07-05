Эксперты назвали лучшие кондиционеры 2026 года: какие бренды выиграли гонку

В списке техника – как для маленьких, так и для больших помещений.

При выборе кондиционера для дома эксперты рекомендуют ориентироваться не на моду, а на надежность производителя, энергоэффективность и качество сервисного обслуживания, пишет Hovege.

Универсального "лучшего" бренда не существует – маленькая квартира, большой семейный дом или система, работающая круглый год на отопление, требуют разных решений.

Daikin – один из брендов, которые чаще всего упоминают, когда речь заходит о премиальных кондиционерах. Японский производитель на протяжении десятилетий является лидером в технологиях кондиционирования воздуха, особенно в инверторных системах и тепловых насосах "воздух-воздух". Устройства Daikin отличаются высокой энергоэффективностью, бесшумной работой и стабильным отоплением, а производитель делает акцент на технологии тепловых насосов как экономичной альтернативе традиционному отоплению. Более высокая покупная цена, по словам специалистов, окупается для тех, кто планирует пользоваться техникой долгие годы.

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Mitsubishi Electric также регулярно попадает в список рекомендуемых брендов. Компания особенно сильна в разработке инверторных систем, оптимизированных для отопления, поэтому подходит и тем, кто хочет использовать кондиционер не только летом. Среди преимуществ – точное управление, очень тихая работа и длительный срок службы, хотя цена на такие устройства существенно выше средней.

Для тех, у кого бюджет более ограничен, эксперты рекомендуют Gree – бренд, который на протяжении многих лет остается одним из самых популярных вариантов по доступной цене. Его преимущество – широкий модельный ряд, хорошая доступность запчастей и налаженный сервис. Новейшие модели также заметно улучшились по энергоэффективности, уровню шума и функциям комфорта, поэтому подходят для большинства квартир и частных домов.

Midea за последние годы значительно развилась и теперь тоже входит в число рекомендуемых брендов. Устройства компании оснащены современными инверторными технологиями, Wi-Fi-управлением, функциями энергосбережения и комфортным контролем воздушного потока – в частности, технологией Breezeless, которая распределяет холодный воздух без прямых сквозняков.

На что обратить внимание

По словам специалистов, важен не только бренд, но и соответствие мощности устройства размеру помещения: слишком маленький кондиционер постоянно работает на максимуме, а слишком большой – часто включается и выключается, что снижает и комфорт, и эффективность. Также стоит обращать внимание на показатели SEER (энергоэффективность охлаждения) и SCOP (эффективность обогрева) – чем они выше, тем экономичнее будет устройство в долгосрочной перспективе.

Не менее важны уровень шума внутреннего блока, условия гарантии и наличие сервиса и запчастей в стране. Впрочем, как отмечается, ни один бренд не будет работать должным образом без профессионального монтажа: правильная длина трубы, вакуумирование, дренаж конденсата, электрическое подключение и точный подбор мощности напрямую влияют на срок службы кондиционера.

Лайфхаки в жару

Ранее УНИАН писал, как сделать спальню прохладнее всего с помощью влажного полотенца: его смачивают холодной водой, хорошо отжимают и вешают перед открытым окном или в дверном проеме. Благодаря испарению воздух, проходящий через ткань, становится прохладнее – этот эффект лучше всего работает при сухом воздухе и в небольших помещениях, а вот при высокой влажности почти не дает результата.

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