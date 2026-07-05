Рассказываем, почему коты мурчат на самом деле и как у них это получается.

Большинство владельцев кошек уверены, что знают, почему коты мурчат, когда их гладят или в других случаях - считается, что так питомцы выражают удовольствие и доверие. И чаще всего это так.

Однако ученые выяснили, что мурлыканье выполняет сразу несколько важных функций. Более того, до недавнего времени даже сам механизм возникновения этого звука оставался одной из самых больших загадок кошачьей физиологии.

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Почему коты мурчат, как трактор

Долгое время мурлыканье считали исключительно признаком счастья и хорошего настроения у кошки. Но исследования показали, что животные издают этот звук не только тогда, когда им хорошо, пишет издание Futura. Они могут мурлыкать во время осмотра у ветеринара, после травм, при болезни, во время родов и даже в последние минуты жизни.

Это говорит о том, что мурлыканье - не просто выражение удовольствия, а еще и способ успокоить себя в стрессовой ситуации.

По мнению исследователей, кошки могут мурлыкать, чтобы:

показать, что чувствуют себя в безопасности и установить контакт с хозяином;

попросить еду или внимание;

успокоиться во время страха, боли или сильного стресса;

легче перенести болезнь и восстановление.

Интересно, что котята начинают мурлыкать уже через несколько дней после рождения - таким образом они сообщают матери, что с ними все в порядке.

Исследование, которое провели в 2009 году в Университете Сассекса, показало еще одну любопытную особенность. Оказалось, что, когда кошка хочет получить еду, она использует особое "мурлыканье-просьбу". В привычный низкий звук вплетается высокочастотный сигнал, который по тональности напоминает плач человеческого младенца.

Во время эксперимента добровольцам давали послушать обычное мурлыканье и "мурлыканье-просьбу". Даже люди, которые никогда не держали кошек, воспринимали второй вариант как более настойчивый. Ученые предполагают, что именно поэтому хозяевам так сложно игнорировать питомца, который просит поесть.

Почему коты мурчат - физиология мурлыканья простыми словами

Почти полвека считалось, что для мурлыканья мозг кошки должен постоянно посылать ритмичные сигналы мышцам гортани = примерно 20–30 раз в секунду. Однако исследование Венского университета, опубликованное в 2023 году, поставило эту теорию под сомнение.

Ученые обнаружили, что в голосовых складках кошек есть особые жировые "подушечки", благодаря которым ткани самостоятельно вибрируют с частотой около 20-30 герц. Именно поэтому небольшое животное может создавать настолько низкий и характерный звук, напоминающий работу небольшого двигателя.

Хотя исследование проводилось в лабораторных условиях и не на кошках, окончательного ответа на вопрос пока нет, но сегодня именно эта теория считается наиболее вероятным объяснением происхождения мурлыканья.

Существует также популярная теория, что мурлыканье обладает целебными свойствами. Она появилась не случайно: большинство кошек мурлычет на частоте примерно от 25 до 150 герц. Именно такие вибрации, согласно некоторым исследованиям, могут способствовать уменьшению боли и ускорять восстановление костной и мышечной ткани.

Однако пока это лишь гипотеза - достоверных доказательств того, что мурлыканье действительно лечит человека или самих кошек, пока недостаточно. Зато хорошо известно другое: если мурлыканье помогает самой кошке справляться со стрессом, то его ровная низкочастотная вибрация действует успокаивающе и на человека. Поэтому, когда ваш питомец устраивается рядом и начинает мурлыкать, то это не только признак удовольствия, но и сложный способ общения, саморегуляции и эмоциональной поддержки.

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