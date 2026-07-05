Тихий океан 'лихорадит', и этот жар почувствует весь мир, – The Washington Post

За последние десятилетия Тихий океан нагрелся до пугающих значений.

Гигантская волна тепла, охватившая Тихий океан, может в ближайшие месяцы существенно повлиять на погодные условия в различных регионах мира, способствуя возникновению мощных штормов, волн жары и масштабных наводнений. Об этом пишет The Washington Post.

По данным издания, аномально тёплый участок океана уже занимает площадь, которая более чем в восемь раз превышает территорию континентальной части США. Он простирается от Филиппин до Перу, а также достигает побережья Гавайев и Калифорнии. Речь идет о примерно 13,5 % всей поверхности Земли.

Как объясняет автор публикации, нынешняя тепловая волна возникла после слияния двух отдельных морских тепловых волн – в северной части Тихого океана и вдоль экватора, где формируется супер-Эль-Ниньо. Хотя более тёплая вода может казаться привлекательной для отдыха, её последствия выходят далеко за пределы океана.

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"Месяцы и месяцы тепла могут означать серьезные последствия этой зимой и следующей весной", – предупреждает климатолог Диллон Амая.

Издание отмечает, что уже в течение ближайших двух недель ожидаются два погодных явления, связанных с этой морской тепловой волной. Одно из них – супертайфун "Бави", который будет набирать силу над чрезвычайно тёплой водой западной части Тихого океана и может нанести ущерб Северным Марианским островам, Тайваню и Китаю. Другое возможное последствие – формирование мощного "теплового купола" над западной частью США в середине июля, что приведет к резкому повышению температуры и увеличению риска масштабных лесных пожаров.

По словам климатолога Дэниела Свейна, тёплые воды Тихого океана также могут привести к существенному повышению уровня моря у побережья Калифорнии, а зимние штормы ещё больше усилят этот эффект.

Как отмечается в публикации, последствия могут распространиться далеко за пределы Калифорнии. Огромный запас тепла над океаном будет усиливать субтропическое высотное течение, что способно сформировать своеобразный "штормовой коридор" над южными и восточными штатами США, повышая риск сильных ливней, гроз и наводнений.

В то же время эксперты отмечают, что влияние будет ощущаться и в глобальном масштабе. Климатолог Кевин Тренберт объясняет, что с ростом температуры океана увеличивается испарение, а следовательно – и количество водяного пара в атмосфере, который является основным "топливом" для экстремальных осадков.

Автор также обращает внимание на то, что площадь Мирового океана, охваченная морскими тепловыми волнами, с конца 1980-х годов увеличилась более чем втрое – примерно с 9% до свыше 30%. В настоящее время такие аномалии уже охватывают более 37% океана, и, если нынешняя тепловая волна продолжит усиливаться вместе с развитием Эль-Ниньо, в этом или следующем году может быть установлен новый исторический рекорд.

Погода на планете

Как писал УНИАН, рекордные волны жары в Европе привели к тому, что снег на швейцарских ледниках исчез почти на месяц раньше обычного, оставив открытый лед без естественной защиты.

Ученые предупреждают, что этим летом ледники могут потерять чрезвычайно большие объемы льда, что поставит под угрозу стабильность запасов пресной воды в Европе уже в течение ближайших 10–20 лет.

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