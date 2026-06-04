Россия построила 130 новых укрытий для 'Шахедов' на Донецком аэродроме (фото)

Спутниковые снимки показали масштабное расширение инфраструктуры для ударных дронов на территории Донецкого аэропорта.

На территории Донецкого аэродрома оккупационные силы активно расширяют инфраструктуру для запуска и хранения ударных беспилотников типа Shahed. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, проанализированные сообществом "Стратегическая авиация РФ".

По состоянию на 2 июня на территории аэродрома обустроено более 130 гаражей для хранения ударных беспилотников. Кроме того, там возведено четыре бетонных склада для дронов и четыре стационарные пусковые установки.

По данным аналитиков, в конце апреля в восточной части аэродрома начался новый этап работ. В частности, оккупанты достроили еще 37 укрытий для БПЛА. Также на объекте, вероятно, продолжают усиливать систему защиты и обустраивать новые позиции противовоздушной обороны.

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В центральной части аэропорта возводится еще одно крупное сооружение неизвестного назначения. Эксперты предполагают, что его могут использовать как дополнительный склад для беспилотников.

Аэродром получил новую роль

Как пишет"Милитарный", до 2024 года территория Донецкого аэропорта фактически находилась у линии фронта, что не позволяло российским войскам проводить масштабные строительные работы.

Однако после продвижения российских сил линия боевых действий отошла от аэродрома. Уже в 2025 году оккупанты начали переоборудовать объект для запуска ударных дронов типа Shahed.

Для этого они демонтировали часть старых оборонительных сооружений, обустроили площадки для топлива, складские помещения и укрытия для беспилотников.

Использование Донецкого аэропорта в качестве базы для дронов позволяет России существенно сократить расстояние полета Shahed до подконтрольных Украине территорий, что может затруднять противодействие атакам.

Украинские Силы обороны уже пытаются сорвать эти планы. В частности, в ночь на 14 апреля по местам хранения беспилотников на аэродроме был нанесен удар крылатыми ракетами SCALP и авиабомбами GBU-39.

Кроме того, в начале марта в районе Донецкого аэропорта Силы обороны ракетами ATACMS и SCALP поразили место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА противника типа "Шахед".

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