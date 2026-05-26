'Секретные крылья': Силы беспилотных систем заблокировали логистику оккупантов на юге

Украинские дроны заблокировали ключевые логистические маршруты РФ на юге: под ударом находится трасса Мариуполь – Симферополь.

412-я бригада Nemesis Сил беспилотных систем совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины начала масштабную кампанию по уничтожению российской логистики на оккупированном юге.

Как сообщили в бригаде, главной целью операции стала военная техника, топливозаправщики и транспорт обеспечения оккупантов в так называемом "глубоком тылу". Особое внимание украинские военные уделяют маршруту Мариуполь – Мелитополь – Симферополь, который является одним из ключевых логистических коридоров РФ на юге.

Для ударов используются новые секретные беспилотные системы авиационного типа, которые ранее не демонстрировались публично. В Nemesis заявляют, что комплекс "секретные крылья" был создан специально для поражения тыловой логистики противника на большом расстоянии.

По данным бригады, эффективность новой системы уже подтверждена десятками уничтоженных российских грузовиков и топливозаправщиков. Из-за масштабных потерь российское командование и оккупационная администрация были вынуждены ограничить движение тяжелой техники по трассе Р-280 "Новороссия", которая соединяет оккупированные территории юга Украины с Крымом.

Также сообщается, что попытки оккупантов перебрасывать технику по полевым и грунтовым дорогам не дали результата. Украинские дроны продолжают выявлять и уничтожать цели даже за пределами основных маршрутов снабжения.

В Силах обороны отмечают, что системное поражение логистики остается одним из ключевых элементов истощения российской группировки на юге Украины.

Ранее сообщалось, что оккупанты пытаются усилить группировку войск на юге Украины для развертывания весеннего наступления, рассказал спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин.

Также эксперт отметил, что российское командование перебрасывает на юг Украины подразделения морской пехоты для участия в штурмовых действиях. По данным спикера, речь идет о российских дивизиях морпехов, которые сейчас находятся на разных направлениях.

