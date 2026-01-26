Действия контрразведки СБУ существенно снижают эффективность ракетных ударов россиян, - эксперт

Благодаря профессиональным действиям контрразведки Службы безопасности Украины существенно снижается эффективность ракетных ударов врага. Об этом пишет политолог Алексей Курпас.

Комментируя серию недавних задержаний наводчиков в разных регионах, эксперт отметил, что именно работа контрразведки СБУ не дает врагу корректировать точность обстрелов и делает их менее эффективными.

"Без этой работы, без действий контрразведки, удары РФ были бы в разы более болезненными. Всего за время полномасштабной войны СБУ разоблачила около 130 агентурных сетей, в которые входило почти 600 российских агентов. Важно, что Служба не ограничивается ликвидацией отдельных звеньев, а системно разрушает целые сети. Это не оставляет врагу возможности быстро восстанавливать разведывательные каналы ни в тыловых, ни в прифронтовых регионах", – акцентирует Курпас.

Эксперт подчеркивает, что контрразведка сегодня является одним из ключевых и наиболее эффективных звеньев СБУ, которая системно переигрывает российские спецслужбы. "Речь идет не об единичных успехах, а о выстроенной модели работы на опережение. Подавляющее большинство задержаний происходит превентивно – еще до того, как агент успевает реализовать диверсию или передать врагу критически важные данные", – подчеркивает Курпас.

"Отдельно стоит отметить кадровые изменения в руководстве СБУ. Назначение первым заместителем председателя Службы Александра Поклада означает дальнейшее усиление именно контрразведывательного направления", – резюмирует эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что Россия не смогла провести доразведку в месте удара "Орешником" во Львовской области: двое агентов были задержаны контрразведкой СБУ "на горячем". Кроме того, в Киеве на днях СБУ задержала агентку РФ, которая должна была зафиксировать, в каком состоянии находится ТЭЦ после обстрелов и куда лучше бить в следующий раз. Также стало известно о задержании корректировщика ФСБ, который помогал бомбить Славянск, и агентов, пытавшихся поджечь военную технику в Киеве, а также ряда других пособников врага.

